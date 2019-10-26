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Kırk surat lakaplı uyuşturucu satıcısı yakalandı

Lice ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 8 yıldır aranan N.K ele geçirildi.

DHA | 26.10.2019 - 14:06..
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Diyarbakır'ın, Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 140 kilo esrar ele geçirilirken, operasyonda uyuşturucu ticaretinden uzun yıllar boyunca aranan 'Kırk surat' lakaplı N.K. yakalandı.

8 YILDIR ARANIYORDU

8 yıldır sürekli kılık değiştirerek firari olan 'Kırk surat' lakaplı N.K., mahalledeki bir evin bahçesinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeğiyle birlikte yakalandı.

Kırk surat lakaplı uyuşturucu satıcısı yakalandı

140 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Mahallede yapılan aramada ise 4 bidon içerisindeki satışa hazır 140 kilo esrar ele geçirildi. 

 



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