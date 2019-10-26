Kırk surat lakaplı uyuşturucu satıcısı yakalandı

Diyarbakır'ın, Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 140 kilo esrar ele geçirilirken, operasyonda uyuşturucu ticaretinden uzun yıllar boyunca aranan 'Kırk surat' lakaplı N.K. yakalandı.

8 YILDIR ARANIYORDU

8 yıldır sürekli kılık değiştirerek firari olan 'Kırk surat' lakaplı N.K., mahalledeki bir evin bahçesinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeğiyle birlikte yakalandı.

140 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Mahallede yapılan aramada ise 4 bidon içerisindeki satışa hazır 140 kilo esrar ele geçirildi.









