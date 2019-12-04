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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Kırklareli'nde akşam başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

AA | 04.12.2019 - 01:26..
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Etkili şekilde yağan kar kısa sürede Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerini beyaza bürüdü.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

TRAFİK EKİPLERİ DENETİMDE

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte, trafikte aksamaların yaşanmaması için Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri denetimlerde bulunuyor.

Bu arada, bazı vatandaşlar araçların üzerindeki kar birikintileriyle kar topu oynarken, bazıları da yağışı fotoğrafladı.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı

Vatandaşlardan Vahit Akay, "Mevsimin ilk karı düşmeye başladı. Maşallah çok güzel yağıyor." dedi.

Kar yağışının yarın akşama kadar etkili olması bekleniyor.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı

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