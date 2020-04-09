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Kırşehir'de 2 apartman ve 1 mahalleye karantinaya alındı

Kırşehir'de bir sitede 6 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından site içerisindeki 2 apartman ile bir mahalle karantinaya alındı.

DHA |
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Kırşehir'de 2 apartman ve 1 mahalleye karantinaya alındı

Kırşehir'de, Kervansaray Mahallesi'ndeki bir sitede oturan 6 kişinin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından karantina süreci başlatıldı.

SİTEYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

80 ailenin oturduğu 10 katlı ve 2 bloğu bulunan site çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, giriş çıkışlara izin vermiyor.

Kırşehir'de 2 apartman ve 1 mahalleye karantinaya alındı


1 MAHALLE KARANTİNADA

Öte yandan, Kırşehir'in Kaman ilçesinde ise Savcılı Ebeyit Köyü Kapaklı Mahallesi koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Mahalleye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

Kırşehir'de 2 apartman ve 1 mahalleye karantinaya alındı


VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Vali İbrahim Akın, "8 Nisan 2020 tarihinde toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmede, ilimiz merkez Kervansaray Mahallesinde bulunan bir sitede ikamet eden vatandaşlarımızdan bazılarının yapılan kontrollerinde koronavirüs vakasına rastlanılması nedeniyle salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla iki binada karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, 8 Nisan 2020 tarihinde toplanan Kaman İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, koronavirüs vakasına rastlanılması ve temaslı şahısların bulunması nedeniyle Savcılı Ebeyit Köyü Kapaklı Mahallesinde karantina tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kırşehir'de 2 apartman ve 1 mahalleye karantinaya alındı

Kırşehir'de 2 apartman ve 1 mahalleye karantinaya alındı


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