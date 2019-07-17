Kırşehir'deki nohut tarlasına Hint keneviri operasyonu

Zehir tüccarları, nohut tarlasında Hint keneviri yetiştiriyor.

Kırşehir'de, nohut tarlasına ekilmiş vaziyette 109 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi.

109 BİN 350 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, Mucur ilçe merkezine yakın bir tarlada Hint keneviri bitkisi yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon başlattı.

Çöplük mevkisindeki arazide inceleme yapan ekipler, 40 dekar nohut ekili tarlada, aralara serpiştirilmiş halde Hint keneviri bitkisi olduğunu tespit etti.

Tarlanın farklı bölümlerinde, nohutların arasında tek sıra halinde ekilmiş 109 bin 350 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Nohut tarlasında Hint keneviri bulundu VİDEO

TARLA SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Tarlanın sahibi olduğu belirlenen N.Ö., polislerce gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Mucur Adliyesi'ne sevk edilen N.Ö., nöbetçi mahkemece tutuklandı.