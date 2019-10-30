Kış öncesi otomobilde yapılması gereken bakımlar

Kışa girilirken, otomobillerin bakımı bir hayli önem kazandı.

Öncelikli sebep herhangi bir kazaya davetiye çıkarmamak olsa da bakımın, yakıt kullanımı açısından da ayrı bir yeri var.

Bakımları tam yapılan araçlar, inişli çıkışlı olan benzin fiyatlarında cepleri daha az yakabilir.

Kış öncesinde araçlarda yapılması gereken bakımlar şu şekilde sıralanıyor:

AKÜ

Soğuklar yaklaşırken; zayıf akülerin şarj ettirilmesi veya yenilenmesi, su seviyelerinin ve elektrok seviyelerinin kontrol edilmesi, uzun süre kullanılmayacaksa kutup başlarının sökülmesi gibi kontrol ve müdahaleler mutlaka yapılmalı.

MOTOR SUYU

Motor soğutma suyunun (antifriz) donarak silindir bloğunun çatlamaması ve çeşitli arızalara neden olmaması için antifriz seviyesi kontrolü sağlanmalı.

KALORİFER

Araç kaloriferleri soğuk kış günlerinin vazgeçilmez aksamıdır. Isıtma, buz çözme gibi fonksiyonları yerine getiren kaloriferlerin, kış gelmeden kontrol edilmesi gerekli.

BUJİ BAKIMI

Elektrik ve ateşlenme sisteminde oluşan sorunlar, yakıt tüketimini yüzde 10 artırabiliyor. Yakıt tüketimi dengesini sağlamak için buji tırnaklarının ayarı ve temizliği yapılmalı. Buji bakımı yapılmayan araçlar, 10 litrede 1 litre daha fazla yakıt tüketebilir.

DİREKSİYON HİDROLİĞİ

Sızıntı olasılığı düşük de olsa, hidrolik direksiyon sistemlerinde kullanılan hidrolik yağı kontrol edilmeli ve eksik olması durumunda tamamlanmalı.

LASTİKLER

Lastik diş derinliği yasal sınırı 1.6 mm'dir. Kış lastikleri 4 mm'in altına düştüğünde lastiklerin yenilenmesi gerekir. Ayrıca aynı aks üzerindeki 2 lastik arasındaki aşınma farkı, 5 mm'den fazla olmamalı. Kışın yaşanan sıcaklık düşüşü, lastik basıncının azalmasına neden olur. Doğru basınç oranlarının kontrolü yapılmalı ve kış mevsimi standartlarındaki lastikler kullanılmalı.

FREN HİDROLİĞİ

Standart kullanım ömrü 2 yıl olan ve fren performansı açısından büyük önem taşıyan fren hidroliği, ömrünün dolması beklenmeden mevsim geçişlerinde özellikle kontrol edilmeli.

FARLAR

Gece araç kullanımı ile birlikte görüş mesafesinin düştüğü sisli hava şartları gibi koşullarda, farlar daha fazla kullanılır. Bu nedenlerden dolayı yol ve sis farlarının doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli. Aydınlatmada, farlar kadar yanmayan ampüllerin değiştirilmesi de önemli.

ŞANZIMAN

Şanzıman bakımında esas olan yağ kaçağı kontrolüdür ve bu kontrol, aracı olası büyük facialardan koruyabilir. Baskı balata ya da debriyaj balatası olarak bilinen şanzıman sistemi parçaları da ömürleri dolduğunda mutlaka değiştirilmeli.

SİLECEK LASTİĞİ

Yağışlı günlerde ya da çamurlu arazilerde değeri daha fazla anlaşılan silecek lastiklerinin yıpranma kontrolü, hayat kurtarıcı olabiliyor.

CAM SUYU

Soğuk havalara hazır olmak için cam (silecek) suyuna antifriz ilavesi yapılmalı. Antifrizli su, cam suyunun donmasına engel olacaktır.