Kısa süreliğine ücretsiz olan 5 android oyun ve uygulama

Eğer android işletim sistemine sahip bir akıllı telefonunuz varsa, Google Play Store'dan indirip kullanabileceğiniz veya oynayabileceğiniz birçok uygulama ve oyun bulunuyor.

Ancak bazı uygulamaları veya oyunları telefonunuza indirebilmek için belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor.

Şimdi sizlerle paylaşacağımız android oyun ve uygulamalar, 27 Mart tarihinden itibaren kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.

ANDROID UYGULAMALAR





1. QR ve Barcode Scanner - FastQR





İNDİR - İndirim 3 gün içinde bitiyor.

2. LEARN PYTHON PRO

İNDİR - İndirim 3 gün içinde bitiyor.

3. YAPAY ZEKA GALERİ

İNDİR - İndirim 3 gün içinde bitiyor.

4. KÖPEK IRKLARINI TANIMLA

İNDİR - İndirim 1 gün içinde bitiyor.

5. EKSTAR CLOCK

İNDİR - İndirim 2 gün içinde bitiyor.

ANDROID OYUNLAR

1. GROW HEROES VIP

İNDİR - İndirim 5 gün içinde bitiyor.

2. DING DONG XL

İNDİR - İndirim 5 gün içinde bitiyor.

3. TAXI SIMULATOR 1976 PRO

İNDİR - İndirim 4 gün içinde bitiyor.

4. SOMEDAY

İNDİR - İndirim 4 gün içinde bitiyor.

5. NIGHT SURVIVOR PRO

İNDİR - İndirim 4 gün içinde bitiyor.

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