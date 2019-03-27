Kısa süreliğine ücretsiz olan 5 android oyun ve uygulama

Eğer android işletim sistemine sahip bir akıllı telefonunuz varsa, Google Play Store'dan indirip kullanabileceğiniz veya oynayabileceğiniz birçok uygulama ve oyun bulunuyor.
Ancak bazı uygulamaları veya oyunları telefonunuza indirebilmek için belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor.
Şimdi sizlerle paylaşacağımız android oyun ve uygulamalar, 27 Mart tarihinden itibaren kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.
ANDROID UYGULAMALAR
1. QR ve Barcode Scanner - FastQR
- İNDİR - İndirim 3 gün içinde bitiyor.
2. LEARN PYTHON PRO
- İNDİR - İndirim 3 gün içinde bitiyor.
3. YAPAY ZEKA GALERİ
- İNDİR - İndirim 3 gün içinde bitiyor.
4. KÖPEK IRKLARINI TANIMLA
- İNDİR - İndirim 1 gün içinde bitiyor.
5. EKSTAR CLOCK
- İNDİR - İndirim 2 gün içinde bitiyor.
ANDROID OYUNLAR
1. GROW HEROES VIP
- İNDİR - İndirim 5 gün içinde bitiyor.
2. DING DONG XL
- İNDİR - İndirim 5 gün içinde bitiyor.
3. TAXI SIMULATOR 1976 PRO
- İNDİR - İndirim 4 gün içinde bitiyor.
4. SOMEDAY
- İNDİR - İndirim 4 gün içinde bitiyor.
5. NIGHT SURVIVOR PRO
- İNDİR - İndirim 4 gün içinde bitiyor.
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