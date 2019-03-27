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Kısa süreliğine ücretsiz olan 5 android oyun ve uygulama

Google Play Store'da ücretli olan, ancak kısa bir süre için bedavaya indirebileceğiniz 5 oyun ve uygulamayı sizler için derledik.

Haber Merkezi | 27.03.2019 - 09:55..
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Kısa süreliğine ücretsiz olan 5 android oyun ve uygulama

Eğer android işletim sistemine sahip bir akıllı telefonunuz varsa, Google Play Store'dan indirip kullanabileceğiniz veya oynayabileceğiniz birçok uygulama ve oyun bulunuyor.

Ancak bazı uygulamaları veya oyunları telefonunuza indirebilmek için belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor.

Şimdi sizlerle paylaşacağımız android oyun ve uygulamalar, 27 Mart tarihinden itibaren kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.

ANDROID UYGULAMALAR


1. QR ve Barcode Scanner - FastQR

ensonhaber

  • İNDİR - İndirim 3 gün içinde bitiyor.

 

2. LEARN PYTHON PRO

learn

  • İNDİRİndirim 3 gün içinde bitiyor.

 

3. YAPAY ZEKA GALERİ

android

  • İNDİRİndirim 3 gün içinde bitiyor.

 

4. KÖPEK IRKLARINI TANIMLA

android

  • İNDİRİndirim 1 gün içinde bitiyor.

 

5. EKSTAR CLOCK

android

  • İNDİRİndirim 2 gün içinde bitiyor.

 

 

ANDROID OYUNLAR

 

1. GROW HEROES VIP

android

  • İNDİRİndirim 5 gün içinde bitiyor.

 

2. DING DONG XL

android

  • İNDİRİndirim 5 gün içinde bitiyor.

 

3. TAXI SIMULATOR 1976 PRO

android

  • İNDİRİndirim 4 gün içinde bitiyor.

 

4. SOMEDAY

android

  • İNDİRİndirim 4 gün içinde bitiyor.

 

5. NIGHT SURVIVOR PRO

android

  • İNDİRİndirim 4 gün içinde bitiyor.

 

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