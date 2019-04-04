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Kitap yakan rahiplerden özür mesajı

Harry Potter kitabı yakan rahip, durumu talihsizlik olarak niteleyerek özür dilediğini açıkladı.

Haber Merkezi | 04.04.2019 - 23:13..
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Kitap yakan rahiplerden özür mesajı

Polonya'da, Harry Potter kitaplarını ve şeytani olduğunu iddia ettiği diğer eşyaları yakan rahip, özür diledi.

Rev Rafal Jarosiewicz isimli rahip, Facebook'tan yaptığı açıklamada pişman olduğunu söyledi ve kitapların yakılmasının 'talihsizlik' olduğunu ifade etti.

Kitapların ve diğer 'şeytani' eşyaların yakılması, Cennetten gelen SMS adlı vakıf Facebook hesabından paylaşılmıştı ve tepki çekmişti. Söz konusu fotoğrafların ise daha sonra silindiği görüldü.

Yakılan eşyalar arasında ahşap bir Afrika maskesi, fil figürleri, sihir üzerine kitaplar ve Harry Potter kitapları yer alıyordu.

Kitap yakan rahiplerden özür mesajı

YAKILAN EŞYALARI CEMAAT GETİRDİ

Söz konusu eşyaların ise yakılmak üzere cemaat tarafından getirildiği öğrenilmişti.
Vakıf tarafından yapılan açıklamada, eşyaların yakılmasının cemaati sihir ve okültler hakkında uyarma amacı taşıdığı belirtildi.

Kitapların ve eşyaların yakılması ise sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Nazilerin kitap yakma seremonilerine benzetildi.
Vakfın tavrını eleştiren bir kullanıcı, paylaşımında "Bugüne kadar Harry Potter adına tecavüz eden, cinayet işleyen ya da hırsızlık yapan kimseyle karşılaşmadım. İncil adına ise, evet karşılaştım. Kötü haber beyler" ifadelerini kullandı.

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