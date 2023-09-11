11 Eylül 2023 Pazartesi: Raflardaki yeni kitaplar Bugün 11 Eylül Pazartesi. Raflarda yine yepyeni kitaplar var. Kararsız okurlar için yeni çıkan kitaplardan bir liste hazırladık. İyi okumalar diliyoruz...

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Eylül ayının birinci haftasındayız. Yeni ay demek yeni kitap demektir. Bunun için Ensonhaber Kitap Ayracı sayfası olarak siz okurlara yeni çıkan kitaplardan bir liste hazırladık. Okuma önerilerimize göz atmadan kitap almayın diyoruz.

İşte yeni çıkan kitaplar...

Mektub

Paulo Coelho Mektub’da farklı kültürlerin gözünden rengârenk bir deneyim hazinesi sunuyor. Coelho’nun ifadesiyle, “Mektub bir tavsiye kitabı olmaktan ziyade tecrübeleri aktarmayı amaçlıyor."

Sayfa: 200

Hak Sahipleri

Sevilen şair İbrahim Tenekeci'den yeni şiir kitabı...

Sayfa: 134

Elinizdeki kitap, dünyanın en büyük medeniyetinin, dünyayı şekillendiren 4 bin yılı aşkın tarihini kapsıyor. Kahramanı ve canisi, mucidi ve entelektüeli, sanatkârı ve önderi bol olan, sürekli gelişen bir toplumun destansı hikâyeleriyle ve göz kamaştıran mekânlarıyla dolu. Bu kitapla Profesör Joann Fletcher, Mısır Tarihi’nin tüm parçalarını bir araya getirip Antik Mısırlıların yükselişini ve yıkılışını, bu kadim medeniyetin tüm dünyalarını hepimizin bir bağ kurabileceği bir bağlama oturtarak gözler önüne seriyor.

Sayfa: 544

Aldanış Adası

Aldanış Adası, 2014’te Ne Rezalet adlı öykü kitabıyla Roberto Bolaño Ödülü’ne değer görülen Paulina Flores’in ilk romanı.

Sayfa: 304

Görünmeyen Kadınlar

Gülseren Budayıcıoğlu, birbirinden sarsıcı hikâyelerle, görünmeyen kadınları anlatıyor; kadınları acılarıyla, zayıflıklarıyla ve en önemlisi de her şeyin üstesinden gelen güçleriyle görünür kılmak için…

Sayfa: 200

Masumiyetin Son Günleri

Masumiyetin Son Günleri, Türkiye’deki mevcut kültürel-ideolojik ortamın kökenlerine ışık tutuyor.

Sayfa: 256

Binnaz Enver Hanım'ın Çayları ve Kocası

Binnaz Enver Hanım’ın Çayları ve Kocası’nda, 1927-1940 yılları arasında yazılmış ve ilk kez 1983’ten sonra çıkan öykü kitaplarında yer almış Esendal öyküleri yer alıyor.

Sayfa: 200

Nadas Yılkı Aheste

İlhan Durusel söz oyunlarına, çağrışımlara, söylem kaydırmacalarına, popüler kültür ikonlarına, siyasal olaylara ve tarihsel figürlere yaslanıyor. Nostaljiyi toplumsal ve kültürel metaforlarla işliyor. Geleneksel öyküleme biçimlerini canlandırarak türler ve metinler arası bir zeminde dehlizler oluşturuyor. Kısacası, kendi mitolojisini tastamam bir dil olayına dönüştürüyor.

Sayfa: 152

Aşk Sandığın Kadar Değil, Yandığın Kadardır

Nadia Maiya yeni kitabı Aşk Sandığın Kadar Değil, Yandığın Kadardır ile okurlarına kendi içindeki bu dönüşü aktararak kişinin kendisiyle bağlantı kurmasının ve kalbinin içindeki bilgelik hazinesini keşfetmenin yolculuğunu anlatıyor. İnsanın kendi kalbinin içindeki barışı, şefkati ve sevgiyi keşfetmesiyle giderek daha da derinlere inip kendisiyle ve evrenle bağlantıya geçmenin yollarını bulacağını gösteriyor.

Sayfa: 152

Hep 9 Yaşında

Mısra Öz, 2018 yılında Çorlu’da yaşanan tren kazasında, henüz 9 yaşında kendisinden koparılan oğlu Oğuz Arda Sel’i anlatıyor.

Hep 9 Yaşında – Bir Melek Masalı adlı kitabında, daha yasını bile tutamadan giriştiği ve beş yıldır sürdürdüğü hukuk ve yaşam mücadelesini yazıya döküyor. Bu topraklarda liyakatsizliğin, adaletsizliğin karşısında nasıl durulması gerektiğini ve bu yolda neler yaşadığını anlatıyor.

Sayfa: 368