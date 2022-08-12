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    Hafta sonu için yeni okuma önerileri

    Hafta sonu için yeni okuma önerileri

    Koca bir haftayı daha geride bıraktık. Hafta sonu kararsız okurlar için dört yeni okumayı öneriyoruz.
    • Özel İçerik
    • 12.08.2022 - 14:26
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 15:06
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    Hafta sonu demek kitap okumak demek. Haftanın bütün iş yükünü üzerimizde atacağız ama kitap okumaya da zaman ayırmayı unutmayalım. Hafta sonu ne okuyacağına karar vermeyen kitapseverler için dört kitaptan oluşan yeni bir okuma listesi sunuyoruz.

    Listemize göz atmadan kitap seçimini yapmayın diyoruz.

    Hepinize iyi hafta sonları ve bol okumalı günler diliyoruz...

    Roma Günlükleri

    Hafta sonu için yeni okuma önerileri #1

    Tıpkı Las Vegas’ta Korku ve Nefret’teki gibi yine Johnny Depp’in başrolde olduğu bir sinema uyarlaması bulunan Rom Günlükleri ihtiras yüklü bir Amerikan klasiği.

    O Öyle Olmadı

    Hafta sonu için yeni okuma önerileri #2

    O Öyle Olmadı, bütün renklerin beyaz olduğu bir coğrafyada, yitirişin değil, hiç sahip olamayışın romanı; Bünyamin’in, Meçhul’ün Asal’ın ve Ercan’ın, dostlukla tamamlanma hikâyesi. Anlatılanlar ne kadarı doğru bilinmez. Belki de o öyle olmadı.

    Neptün Müzakereleri

    Hafta sonu için yeni okuma önerileri #3

    Dünya ölçeğindeki ekonomik dertlerin, siyasi çalkantıların, çevresel sorunların tarihte belki de hiç olmadığı kadar insanları kendi kabuğuna kıstırdığı, dar görüşlülüğe sürüklediği bir dönemde bakışları yeniden göklere, uzayın genişliğine çevirmeye davet eden bir anlatı Neptün Müzakereleri. Kuşağının açmazlarını dile getiren genç bir kalemin, Türkiye’de ender rastlanan “uzay operası” türüne de göz kırpan ilk romanı.

    Olesya

    Hafta sonu için yeni okuma önerileri #4

    Çehov, Gorki ve Bunin’le birlikte Rus öykücülüğünün en önemli isimlerinden sayılan, insan ruhuna dair derinlemesine tasvirleriyle güncelliğini bir nebze olsun yitirmeyen, 20. yüzyıl Rusya’sının en çok okunan yazarlarından biri olan Aleksandr Kuprin, otobiyografik kısa romanı Olesya’da dinlenmek için gittiği köyde Olesya ismindeki bir cadıyla tanışan İvan Timofeyeviç’in hikâyesini anlatır.


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