Yeni haftada yeni kitaplar

Yeni hafta demek yeni kitap demek... Raflarda yerini alan kitaplardan öne çıkanlar...

Yeni kitaplar yayınlanmaya devam ediyor. Yeni ve farklı okumalar yapmak isteyen kitapseverler için yeni kitaplardan oluşan bir öneri listesi hazırladık. İyi okumalar dileriz...

Kitap Ayracı'nın özel seçkisi...

KAYIP TANRILAR ÜLKESİ

Ahmet Ümit'in merakla beklanan romanı, raflarda..

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Sayfa: 504

Balıkçı ve Oğlu





Zülfü Livaneli'nin hayalim dediği romanı...

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Sayfa: 140

Bedenine Yazılı Masallar





Carmen Maria Machado çok ses getiren, heyecan verici ilk öykü seçkisi Bedenine Yazılı Masallar...

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Sayfa: 288

Konuşamadığımız Ne Var

Arda Erel, toplumu var eden dille ve hem ayrıştırmayı hem de birleştirmeyi başarabilen kelimelerle zamanın kaydını tutuyor.

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Sayfa: 232

Bir Cinayetin Aslı





Soluk soluğa bir polisiye...

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Sayfa: 208

Zeki Ama Çalışmıyor

İlk gençliğinde karikatür de çizen Uğur, en ciddi konuları bile eğlendirerek anlatmaya devam ediyor.

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Sayfa: 136

An ve Sızı





Ahmet Eren Süzgün, An ve Sızı'da bunu başarabilen bir karakteri ele alıyor. Gitmenin, uzakların kollarındaki ferahlamanın, özgürleşmenin getirdiği bilgeliğe ve değişime de bizi ortak ediyor.

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Sayfa: 168

Var Bir Hayalimiz

Herkesin bir hayali var dedirtecek kitap...

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Sayfa: 224

Doğanın İşaretlerini Okumanın Kaybolmuş Sanatı

Yazar ve gezgin Tristan Gooley, doğada, açık arazilerde dolaşırken, ipuçları ile dolu doğal bir dünyanın farkına varır. Ağacın kökleri güneşin yönünü belirtir. Büyükayı, zamanı anlatır. Yanınızdan geçen kelebek hava için bir ipucudur.



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Sen ve Evren

Çocuklar, evrene çıkmaya hazır mısınız?

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Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com