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    Yeni haftada yeni kitaplar

    Yeni hafta demek yeni kitap demek... Raflarda yerini alan kitaplardan öne çıkanlar...
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 10:44
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    Yeni haftada yeni kitaplar

    Yeni kitaplar yayınlanmaya devam ediyor. Yeni ve farklı okumalar yapmak isteyen kitapseverler için yeni kitaplardan oluşan bir öneri listesi hazırladık. İyi okumalar dileriz...

    Kitap Ayracı'nın özel seçkisi...

    KAYIP TANRILAR ÜLKESİ

    Yeni haftada yeni kitaplar #1

    Ahmet Ümit'in merakla beklanan romanı, raflarda..

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 504

    Balıkçı ve Oğlu

    Yeni haftada yeni kitaplar #2

    Zülfü Livaneli'nin hayalim dediği romanı...

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 140

    Bedenine Yazılı Masallar

    Yeni haftada yeni kitaplar #3

    Carmen Maria Machado çok ses getiren, heyecan verici ilk öykü seçkisi Bedenine Yazılı Masallar...

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 288

    Konuşamadığımız Ne Var

    Yeni haftada yeni kitaplar #4

    Arda Erel, toplumu var eden dille ve hem ayrıştırmayı hem de birleştirmeyi başarabilen kelimelerle zamanın kaydını tutuyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 232

    Bir Cinayetin Aslı

    Yeni haftada yeni kitaplar #5

    Soluk soluğa bir polisiye...

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 208

    Zeki Ama Çalışmıyor

    Yeni haftada yeni kitaplar #6

    İlk gençliğinde karikatür de çizen Uğur, en ciddi konuları bile eğlendirerek anlatmaya devam ediyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 136

    An ve Sızı

    Yeni haftada yeni kitaplar #7

    Ahmet Eren Süzgün, An ve Sızı'da bunu başarabilen bir karakteri ele alıyor. Gitmenin, uzakların kollarındaki ferahlamanın, özgürleşmenin getirdiği bilgeliğe ve değişime de bizi ortak ediyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 168

    Var Bir Hayalimiz

    Yeni haftada yeni kitaplar #8

    Herkesin bir hayali var dedirtecek kitap...

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 224

    Doğanın İşaretlerini Okumanın Kaybolmuş Sanatı

    Yeni haftada yeni kitaplar #9

    Yazar ve gezgin Tristan Gooley, doğada, açık arazilerde dolaşırken, ipuçları ile dolu doğal bir dünyanın farkına varır. Ağacın kökleri güneşin yönünü belirtir. Büyükayı, zamanı anlatır. Yanınızdan geçen kelebek hava için bir ipucudur.

    Satın almak için tıklayın:

    Sen ve Evren

    Yeni haftada yeni kitaplar #10

    Çocuklar, evrene çıkmaya hazır mısınız?

    Satın almak için tıklayın:

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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