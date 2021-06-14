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Yeni haftada yeni kitaplar
- Haber Merkezi
- 14.06.2021 - 10:44
Yeni kitaplar yayınlanmaya devam ediyor. Yeni ve farklı okumalar yapmak isteyen kitapseverler için yeni kitaplardan oluşan bir öneri listesi hazırladık. İyi okumalar dileriz...
Kitap Ayracı'nın özel seçkisi...
KAYIP TANRILAR ÜLKESİ
Ahmet Ümit'in merakla beklanan romanı, raflarda..
Sayfa: 504
Balıkçı ve Oğlu
Zülfü Livaneli'nin hayalim dediği romanı...
Sayfa: 140
Bedenine Yazılı Masallar
Carmen Maria Machado çok ses getiren, heyecan verici ilk öykü seçkisi Bedenine Yazılı Masallar...
Sayfa: 288
Konuşamadığımız Ne Var
Arda Erel, toplumu var eden dille ve hem ayrıştırmayı hem de birleştirmeyi başarabilen kelimelerle zamanın kaydını tutuyor.
Sayfa: 232
Bir Cinayetin Aslı
Soluk soluğa bir polisiye...
Sayfa: 208
Zeki Ama Çalışmıyor
İlk gençliğinde karikatür de çizen Uğur, en ciddi konuları bile eğlendirerek anlatmaya devam ediyor.
Sayfa: 136
An ve Sızı
Ahmet Eren Süzgün, An ve Sızı'da bunu başarabilen bir karakteri ele alıyor. Gitmenin, uzakların kollarındaki ferahlamanın, özgürleşmenin getirdiği bilgeliğe ve değişime de bizi ortak ediyor.
Sayfa: 168
Var Bir Hayalimiz
Herkesin bir hayali var dedirtecek kitap...
Sayfa: 224
Doğanın İşaretlerini Okumanın Kaybolmuş Sanatı
Yazar ve gezgin Tristan Gooley, doğada, açık arazilerde dolaşırken, ipuçları ile dolu doğal bir dünyanın farkına varır. Ağacın kökleri güneşin yönünü belirtir. Büyükayı, zamanı anlatır. Yanınızdan geçen kelebek hava için bir ipucudur.
Sen ve Evren
Çocuklar, evrene çıkmaya hazır mısınız?
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com