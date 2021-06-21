Haftanın yeni çıkan kitapları

Yeni haftada yepyeni kitaplar rafalardaki yerini almaya başladı. Okurlarla buluşan kitaplardan bir seçki sunuyoruz.

Haftanın ilk iş günü, hepinize iyi haftalar diliyoruz. Son çıkan kitapları yakından takip etmeyen okurlar için raflarda yerini alanlardan bir liste hazırladık. Yeni okumalar yapmak isteyen kitapseverler için hazırladığımız listeyle sizleri baş başa bırakıyoruz.

Hepinize bol kitaplı günler diliyoruz...

Kayıp Tanrılar Ülkesi

Ahmet Ümit'ten soluk soluğa bir roman..

Sayfa: 504

Başka

Sakin ve Yakın kitaplarının yazarı Ege Soley’le bu kez “bambaşka” bir yolculuğa çıkıyoruz

Sayfa: 224

Bi Memleket Futbol

Türk Futbolu... Buram buram tarih kokan bu güzel oyunun bize mahsus o kadar güzel hikâyeleri var ki... Ona değer katan yaşlısı, genci hepsinin öyküsünü bir çırpıda okumak istiyor insan...

Sayfa: 192

Suç Ortağı

İşin en acıklı yanı, bizimki gibi ülkelerde yaşayanlar da dâhil olmak üzere dünya entelijansiyasının önemli bir kısmı bu oyunu yutuyor, Hollywood’a asla hak etmediği bir huşu ile yaklaşıyordu.

Sayfa: 440

Görsel Mağazacılık

Kitap içeriğinde ilham veren çalışmalar, sektörde deneyim sahibi kişilerin röportaj ve çalışmalarına yer verilmiştir.

Sayfa: 196

Konuşamadığımız Ne Varsa

Aşk ve toplum üzerine yazdığı denemelerle tüm okurlarını konuşmaya, duvarları yıkarak aynı gökyüzünün altında buluşmaya davet ediyor...

Sayfa: 232

Shakespeareden Hikayeler

Modern fantastik edebiyatın kurucuları arasına giren Edith Nesbit, Shakespeare'in yirmi oyununu herkesin rahatlıkla okuyabileceği bir dille hikâyeleştiriyor.

Sayfa: 200

Güzel Ülke Atlası

Taze Kitap’ın hem çocuklarca hem büyüklerce çok sevilen atlas serisi, Türkiye’de gezip görülecek tarihî ve doğal güzellikleri anlatan Güzel Ülke Atlası ile genişledi. Güzel Ülke Atlası, tıpkı Türkiye gibi farklı renkleri, tatları, öyküleri içinde barındırıyor. Usta gazeteci Mutlu Tönbekici’nin kaleme aldığı Güzel Ülke Atlası, Türkiye’yi merak eden ve Türkiye’yi seven her yaştan okur için raflarda.

Sayfa: 112

Yaşamak Sakinlik İster

Ne kadar hızlı olursan hayatı o kadar erken ve kuvvetli yakalarsın gibi geliyor. Ne kadar hızlı olursan o kadar başarılı ve kazançlı olacağına inanıyorsun.

Sayfa: 216

Elleri Titremeden Ateşi Tutanabilene

Sıra dışı hikâyeleri ve büyülü satırlarıyla okurlarını daima içsel bir keşif yolculuğuna çıkaran Berrak Yurdakul, bu kez de yaşamımızda, ilişkilerimizde, zaferlerimizde ve yenilgilerimizde hissettiğimiz o ritmi, o kalp atışını; var olan her şeyi ve bütün zamanları bir dantel zarafetiyle örüp birbirine bağlayan o göksel kanunu apaçık önümüze seriyor.

Sayfa: 240



