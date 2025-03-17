17 Mart 2025 Pazartesi: Raflardaki yerini alan yeni kitaplar

Ergül Tosun

Yeni çıkan, raflardaki yerini alarak okurlarını bekleyen kitapları siz okurlar için listeledik. Yeni okumalar yapmak isterseniz listemize mutlaka göz atın. İyi okumalar diliyoruz...

SINIR VAR SİNİR YOK

Sayfa: 200

Sınır Var Sinir Yok, disiplin ve sınırlar konusunda kafasındaki sorulara cevap bulamamış tüm anne baba ve eğitimciler için yazıldı. Akademisyen Anne Saniye Bencik Kangal, kendi hayatından ve Gözübüyük Ailesi’nden çarpıcı örneklerle, çocuk gelişiminin inceliklerini ve sınırların önemini anlatıyor. Çocukların gelişimsel ihtiyaçlarıyla uyumlu sınırlar koymak, onlara anlayışla rehberlik etmek ve krizleri sakince aşmak için adım adım bir yol haritası çiziyor.

YAŞATTIĞINI YAŞA

Sayfa: 272

Belki de bu kitabın sayfalarında gezinirken kendinle yüzleşecek ve hiç değmeyecek insanlar için artık kendine haksızlık etmeyeceksin. Hak edene, "Yaşattığını Yaşa!" demeyi bileceksin. Unutma, senin hikâyen henüz bitmedi.

ANTİK ROMA

Yaklaşık 1000 renkli fotoğraf, tablolar, sanat eserleri ve rekonstrüksiyonlar, soy ağaçları, haritalar, muharebe planları, mimari çizimler ve kesitler Antik Roma’nın ihtişamını ve gücünü gözler önüne seriyor.

FRİDA'NIN KANATLARI

Sayfa: 120

Umut ve yaşam sevinciyle çırpan kanatlar... Asuman Portakal, 20. yüzyıl resim sanatında iz bırakan usta isimlerin sıra dışı hayat öykülerinden ve yapıtlarından ilham aldığı Picasso'nun Gözleri, Matisse'in Işığı ve Dali'nin Dehası başlıklı sanat öyküleri dizisine bir yenisini daha ekliyor: Frida'nın Kanatları.

BEN GÜLÜYOR MUYUM

Sayfa:168

Bu dünyanın yükü hepimize ağır fakat onunki iki kat fazla sanki. Gün oluyor başkası yerine dertleniyor, gün oluyor başkası yerine utanıyor. Haklı eleştirilerini yaparken özeleştirisini vermeyi de ihmal etmiyor.

KINALI SERÇE

Sayfa: 152

Çocuk edebiyatımızın üretken ve sevilen yazarlarından Şermin Yaşar, bu kez bizi Topkapı Sarayı’nda bir gezintiye çıkarıyor. Saray adetlerini, işgal yıllarını, değişen toplumu ve yeniden yeşeren ümidi bu kez bir şamaroğlanının gözünden anlatıyor. Kahkaha ve hüznü bir araya getiren bu tarihi yolculuk, Türk tarihçiliğinin büyük ismi İlber Ortaylı’nın verdiği bilgilerle zenginleşiyor.

GECE AÇAN ÇİÇEKLER

Sayfa: 312

Gece Açan Çiçekler, Tarık Tufan’ın zengin dili, benzersiz üslubu ve hafızalardan silinmeyecek kurgusuyla, Osmanlı’dan günümüze akan dokunaklı bir aile hikâyesi. Yaralı aşklara yakılmış, yüreklere dokunan, büyüleyici bir ağıt.

GİZLİ YARALAR

Sayfa: 192

Psikolog Esra Ezmeci, kaleme aldığı Gizli Yaralar adlı bu kitabında, yaşamın kara kutusu sayılan duygusal kalıpların, şema terapi yöntemiyle nasıl yeniden tasarlanabildiğini, hayatın içinden seçtiği gerçek kahramanların, aklınızdan hiç çıkmayacak sarsıcı hikâyeleriyle ele alıyor.

ÇAKIR ZAMANLAR

Sayfa: 112

Ödüllü oyuncu ve yazar Nilüfer Açıkalın’dan “büyü bozan”, ânı dörtnala ölümsüz kılan bir öykü kitabı: Çakır Zamanlar.

VATAN MİLLET SAMATYA

Sayfa: 336

Sevilen yazar Seray Şahiner'den yepyeni bir roman...