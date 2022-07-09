2022'nin ilk 6 ayında 90 bin 149 kitap basıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, basılan kitap sayısının 2022'nin ilk 6 ayında geçen yıla oranla yüzde 1,6 artışla 90 bin 149 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Eser türlerine göre en fazla bandrol satışı, eğitim alanında olurken, korsanlıkla mücadele kapsamında 6 ayda 431 operasyon gerçekleştirerek 452 kişi hakkında işlem yapıldı, 114 bin 281 materyal ele geçirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022'nin ilk yarısına ilişkin müzik, sinema ve kitap bandrolü satışları, müzik ve sinema alanında düzenlenen yapımcı sertifikası sayıları, fikir ve sanat eserleri kapsamında gerçekleştirilen kayıt tescil işlemleri ile korsanlıkla mücadele istatistiklerine ait verileri açıkladı.

Kitap basımında artış

Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün bandrol istatistiklerine göre, geçen yılın ilk 6 ayında 183 milyon 21 bin 996 olan süreli olmayan yayın bandrolü satışı, bu yılın ilk 6 ayında yüzde 4,77 artışla 191 milyon 754 bin 79 oldu.

DHA'da yer alan habare göre; 2021 yılının ilk yarısında basılan kitap sayısı 88 bin 694 iken 2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 1,6 artışla toplamda basılan kitap adedi 90 bin 149 adet olarak gerçekleşti.

En fazla bandrol etğitim kitaplarında

Süreli olmayan yayınlar kapsamında, eser türlerine göre en fazla bandrol satışı, eğitim kategorisindeki yayınlarda gerçekleşti. Eğitim alanında 92 milyon 868 bin 507 bandrol satışı yapılırken yetişkin kategorisinde 39 milyon 278 bin 555, çocuk gençlik kategorisinde 23 milyon 649 bin 240, yetişkin kurgu kategorisinde 14 milyon 318 bin 104, inanç kategorisinde 17 milyon 695 bin 440, akademik alanda 1 milyon 957 bin 128, ithal yayın kategorisinde ise 1 milyon 987 bin 105 bandrol satıldı.