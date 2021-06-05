Dünyada en çok Hindistan kitap okuyor

Dünyada en çok Hindistan kitap okuyor

Dünyada en çok kitap okunan ilk 10 ülke arasında 6 Asya ülkesi 4 Avrupa ülkesi bulunuyor. Haftada ortalama 10 saatin üzerinde kitap okuduğu Hindistan, en çok kitap okunan ülke olarak dikkati çekiyor.

İngiltere merkezli Dünya Kültürü Puan Endeksi'nden derlediği verilere göre, dünyada en çok kitap okunan ülke Hindistan olurken, bu ülkeyi sırasıyla Tayland ve Çin takip ediyor.

Dünyada en çok kitap okunan ülke olarak liste başında yer alan Hindistan'da her vatandaş, haftada ortalama 10 saat 42 dakika kitap okuyor.

İkinci sırada yer alan Tayland'da kişi başı haftada ortalama kitap okuma süresi 9 saat 24 dakika olurken, üçüncü sırada yer alan Çin'de ise halk haftada 8 saatini kitap okuyarak geçiriyor.

HİNDİSTAN'IN BAŞARISI

Hindistan'ın bu başarısı takdirle karşılanırken aynı zamanda büyük bir şaşkınlık yarattı. Kalabalık nüfusa sahip olan ülkede kitap okumanın bu kadar fazla olması araştırmayı yapanları da hayrete düşürüyor.

Endeks, vatandaşların haftada okumaya harcadığı ortalama zamanı esas alıyor. Basılı kitapların yanı sıra gazete, dergi ve çevrim içi yazılı içerik gibi her türlü okunabilir materyal puanlama kapsamına dahil ediliyor.





EN ÇOK OKUYAN ÜLKELER

Listede en çok kitap okunan diğer ülkeler sırasıyla Filipinler (7 saat 36 dakika), Mısır (7 saat 30 dakika), Çekya (7 saat 24 dakika), İsveç (7 saat 6 dakika), Fransa (6 saat 54 dakika), Macaristan (6 saat 48 dakika) ve Suudi Arabistan (6 saat 48 dakika) şeklinde sıralanıyor. Türkiye ise, 18'inci sırada bulunuyor.

