29 Ocak 2024 Pazartesi: Raflardaki yeni kitaplar Ocak ayının son günlerini yaşıyoruz. Yeni kitaplar da raflardaki yerini almaya devam ediyor. Okurlarını bekleyen yeni kitaplardan sizler için bir liste hazırladık.

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Bugün 29 Ocak Pazartesi 2024... Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni kitaplar raflardaki yerini alamaya devam ediyor. Kararsız okurlar için yenilerden bir seçki hazırladık.

iyi okumalar diliyoruz...

Cosi Fan Tutti

İngiliz polisiyesinin en önemli kalemlerinden Michael Dibdin'in ünlü Komiser Aurelio Zen serisinin beşinci kitabıCosi Fan Tutti'de Napoli'ye, politikacıların, iş adamlarının ve İtalyan mafyasından seçkinlerin sofrasına konuk oluyoruz.

Sayfa: 352

Piyango Bileti

Modern bilim kurgunun yaratıcısı Jules Verne'in heyecan dolu kitaplarından Piyango Bileti, ALFA'nın Verne klasikleri dizisi Olağanüstü Yolculuklar rafında 40. sırayı alıyor: Norveç’in pastoral manzaraları, bekleyiş ve bitmeyen umutlar… Tüm zorluklara rağmen Hansen ailesinin yüzü gülecek midir?

Sayfa: 224

Enginar Tarihi- Tarifi

Yemek kitapları yarışmalarının Oscar’ı olarak bilinen Gourmand’da ülkemizi defalarca temsil eden ve pek çok ödülle Türkiye’de kitap kategorisinde en çok ödül alan, Türkiye’ye ilk kez A kategorisinden ‘Yılın Yazarı’ unvanını getiren Üstkanat’ın Altın Kitaplar’dan çıkan; Un, Şekersiz, Yap Ye Paylaş ve Mevsiminde Yemek isimli yemek kitaplarında bu kez Enginar bütün serüveniyle kitaba dönüştü.

Sayfa: 120

Hepimiz Narsistiz

Bu kitap, narsist olduğu ilk bakışta anlaşılan büyüklenmeci narsist bireyler kadar; narsist olduğu fark edilmeyen; mağdur, depresif ya da bağımlı sanılan; yaşam akışı tıkanmış, potansiyelini gerçekleştirememiş kırgınlarla, küskünlerle ve kindarlarla, yani örtük narsistlerle ilgili. Belki kendini bildin bileli babandan kurtarmaya çalıştığın annenle, köken ailesinden kurtarmaya çalıştığın babanla, kendisinden kurtarmaya çalıştığın eşinle, sevgilinle ilgili. Ve aslında seninle, hepimizle ilgili. Hepimizin içine az çok sızmış ve sızmakta olan patolojik narsisizme direnebilmen; narsisistik istismarla taktik ezberleyerek değil, taktiklere ihtiyaç duymadan baş edebilmen için.

Sayfa: 250

Kanlı Düş

Güncel ve okunası bir kitap: Kanlı Düş...

Sayfa: 240

Batı

Batı, bir açıdan uzatılmış bir masal gibi okunuyor. Yine de koşup dinozorları bulma arzusunun önüne geçemiyor insan. Gücü inançta, büyülenmede ve kavranılmaz bir dünya karşısında bunun yalın, saf gerçekliğinde yatıyor.

Sayfa: 144

Kurgu ile Gerçeğin Aşkı

Ela Gözlü Pars Celile, Yeşil Mürekkep, İpek Sabahlık, Nefesi Tutku Olan Kadın Afife Jale gibi çok satan romanların yazarı Osman Balcıgil, Kurgu ile Gerçeğin Aşkı'nda, müzmin okuyucular ve muhtemel yazarlara “mesleğinin sırları”nı anlatıyor, yollar açıyor, kapılar aralıyor.

Sayfa: 224

Yanlış İnanışlar

Neye ve niçin inanmalıyız? Cevabı bu kitapta...

Sayfa: 200

Annemi Öldürdüğüm Hikayeler

Annemi Öldürdüğüm Hikâyeler, gerçekliğin sınırlarında dolaşan ve uçuruma gözlerini dikenlerin ürkütücü anlarına odaklanan sert bir öykü kitabı. Yurt dışı festivallerinde ses getiren Baskın filmi ile Çıplak dizisinin ödüllü yönetmeni ve yazarı Can Evrenol, 90'lar Türkiye’sini arka planına alarak tekinsiz köprü altlarında, boş sahil kasabalarında hatta insan beyninin içinde bile en beklenmedik durumlarla yüzleştiriyor okurunu.

Sayfa: 120

Demokrasi Modelleri

Arend Lijphart karşılaştırmalı siyaset, anayasa hukuku ve seçim sistemleri konusunda bir başvuru eseri olan Demokrasi Modelleri kitabında dünya çapındaki demokratik kurumların geniş ve derin bir analizini sunuyor. 1945'ten 2010'a uzanan dönemdeki otuz altı demokrasiyi titizlikle inceleyen Lijphart, hangi tür demokrasinin nasıl işlediğine dair önemli sonuçları ortaya koyuyor.

Sayfa: 250

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