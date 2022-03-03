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    4. Kepez Kitap Fuarı başlıyor

    4. Kitap Fuarı, 4-13 Mart tarihleri arasında Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak.
    • İHA
    • 03.03.2022 - 14:38
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    4. Kepez Kitap Fuarı başlıyor

    Kitap Fuarının resmi açılışı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün katılımıyla gerçekleştirilecek. Antalya’da kitapseverler binlerce kitap ve kitapların yazarlarıyla buluşuyor. Kepez Belediyesi’nin bu yıl 4’ncüsünü gerçekleştirdiği Kepez Kitap Fuarı, 4 Mart Cuma günü kapılarını kitapseverlere aralıyor.

    Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve kitapseverlerin katılımıyla Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde açılacak olan Kepez Kitap Fuarı, 13 Mart Pazar gününe kadar binlerce ziyaretçi ağırlayacak.

    4. Kepez Kitap Fuarı başlıyor #1

    TEMA: OKU

    Her yıl özel bir temayla kapılarını açan fuar, bu yıl kitap okumaya dikkat çekebilmek amacıyla ‘Oku’ temasıyla düzenleniyor. Türk edebiyatının önde gelen yazarları imza günleri, farklı konu ve söyleşilerle 4. Kepez Kitap Fuarında yerini alacak.


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