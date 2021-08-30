Yeni çıkan kitaplar

Haftanın ilk günü ve yeni çıkan kitapları sizler için hazırladık.

Yeni bir haftaya daha başlamış bulunmaktayız. Her hata olduğu gibi bu hafta da raflardaki yerini alan yeni kitapları sizler için listeledik.

İyi okumalar dileriz...

Dura Mater

Elma Yayınevi uzun zamandır merakla beklenen kitabı Dura Mater’le okurlarının karşısında…

Sayfa: 560

Çocukluğum ve Çocuğum

Aslı Kocaeli, anne olduktan sonra âdeta kendi sihirli değneğini ve pelerinini bularak çocukluğuna bugünün gözüyle bakıyor, kabuk tutmuş yaraları iyileştirmeye niyet ediyor. “Büyüğüm ben anne olacak kadar, küçüğüm ben anne diye ağlayacak kadar,” diyor ve o zamanlar anlamadığı, içekapandığı, mutsuz hissettiği tüm anların başını bir anne şefkatiyle okşuyor. Çocukluğum ve Çocuğum’da sıkı sıkı sarıldığı çocukluğu ve kendi çocuğu, el ele tutuşup huzur dolu bir yolculuğa çıkıyor.

Sayfa: 165

Lorlar ve Varisler

Büyük bir enerji açığa çıktığında karşıt bir enerji de ortaya çıkar. Bazıları bunun ikiz alevi olduğunu söyler, bazıları ise Su Krallığı’nda yeni bir lord ile vârisin doğduğunu...

Sayfa: 672

Uçmasına İzin Ver

Taliban'ın suikast girişiminden kurtulan, günümüzün en etkili kadın aktivistlerinden Nobel Barış Ödüllü Malala’nın babası tarafından yazılmış samimi bir aile portresi..

Sayfa: 192

Yaralasar

Ben bugün biraz daha ölmüştüm fakat hiç ağlamamıştım. O, sırtıma dört kırbaç vurduğunda bile tek bir damla gözyaşı dökmemiştim. Gözlerim doluyor ama gözyaşlarım gözlerimin çukurundan akmıyordu. Her darbeyle gözyaşlarım kuruyup kalıyordu. Hayır, ben ağlayamıyordum. Alaz Altuğ Sipahi beni bu adamın insafına bıraktığı gece ben ağlamayı bırakmıştım.

Sayfa: 416

Birtakım Fısıltılar





Birtakım Fısıltılar’ın sayfalarında tanışacağınız karakterler tüm bu soruların cevaplarını Özdemir Asaf’ın Çağrışımlar şiirinden alınan ilhamla yazılan öykülerde bulmaya çalışıyor.

Sayfa: 200

Vahşi Doğanın Kalbinde

Yaşadığı yerlerden ilham alan Jess Butterworth’ten doğanın büyüleyici güzellikleriyle ve sürprizleriyle dolu, heyecanlı bir macera romanı!

Sayfa: 328

Gündüz ve Gece

National Geographic, bilim, araştırma, eğitim ve hikâye anlatma gücünü dünyamızın harikalarını aydınlatmak ve korumak için kullanır.

Sayfa: 48

Temizlikçi Kadınlar İçin El Kitabı

Otobüs duraklarından acil servislere, çamaşırhanelere ve sınıfın arka sıralarına uzanan öyküler; bekar anneler, yalnız kadınlar, kırık hayaller… Lucia Berlin’in ölümünden on bir yıl sonra yayımlanan ve uluslararası bir üne kavuşan bu kitap, Berlin’in Çehov ve Carver gibi ustalarla beraber anılmasını sağladı. İroni ve melankoliyi birleştiren, yazarın kendi yaşamından da beslenerek parçalı bir bütün oluşturan bu öyküler, acımasız denecek kadar dürüst, mahrem denecek kadar gerçekçi, dahiyane bir biçimde esprili ve iç burkacak denli hüzünlüler. Var olmanın dayanılmaz sefaleti ve vazgeçilmezliği, ancak bu kadar doğrudan bir biçimde anlatılabilirdi.

Sayfa: 432

Yük

Monika Helfer bu kısacık romanda kolay kolay unutulmayacak canlılıkta portreler çiziyor.

Sayfa: 128

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com