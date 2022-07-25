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    Yeni çıkan kitaplar

    Yeni çıkan kitaplar

    Yeni çıkan, raflardaki yerini alan kitaplardan siz okurlar için 10 kitaptan oluşan bir okuma listesi hazırladık.
    • Özel İçerik
    • 25.07.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 09:48
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    Yazarları tarfaından büyük bir titizlikle yazılan ve okurların beğenisine sunulan yeni kitaplardan sizler için her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni bir liste hazırladık.

    İyi okmalar dileriz...

    Uykusuzluk - İnsomnia

    Yeni çıkan kitaplar #1

    Romanlarını Maine’de kurgulamayı seven Stephen King, Uykusuzluk’ta bir kez daha buraya dönüyor. Yazarın iliklere işleyen bir gerçekçilikle doğaüstü korku unsurlarını bulusturduğu bu şaheserini elinizden bırakamayacaksınız.

    Sayfa: 784

    Dervişin Teselli Koleksiyonu 2

    Yeni çıkan kitaplar #2

    Dervişin Teselli Koleksiyonu 2 – Klasik Metinlerle İyileşme kitabı Doğu’nun ve Batı’nın kadim öğretilerini kullanarak içimizdeki teselli sesini uyandırıp canlandırmayı hedefliyor.

    Sayfa: 248

    Rahatlama Kitabı - Suyun Üstünde Kalmamı Sağlayan Düşünceler

    Yeni çıkan kitaplar #3

    Rahatlama Kitabı, zor günlerden çıkarılmış derslerin ve öyle zamanlarda biraz olsun iyi hissettirecek önerilerin bir derlemesi...

    Sayfa: 272

    Hani Ayrılıklar da Sevdaya Dahildi?

    Yeni çıkan kitaplar #4

    Klinik Psikolog Ziya Ünlütürk’ün kaleme aldığı HANİ AYRILIKLAR DA SEVDAYA DAHİLDİ, bağlanma şekillerini, travmaları ve ayrılık sonrası süreci güvenli bir deneyime dönüştürecek.

    Sayfa: 184

    Müzikli Beyin

    Yeni çıkan kitaplar #5

    Latin Amerika’nın usta kalemi César Aira, kısacık romanlarının yanı sıra öyküleriyle de tecrübeli edebiyat okurunun radarına takılıyor. Sıradan olayların, hatta kendi hayatına dair bazı unsurların üzerine kurguladığı, bağlamından sapan gerçeküstü metinleriyle Aira okurunu, zihninin karmaşık ve soyut patikalarında beraber çıkacakları kısa yürüyüşlere davet ediyor.

    Sayfa:280

    40 Günde Yeni Sen

    Yeni çıkan kitaplar #6

    Bu 40 günün sonunda hem fazla kilolarınızdan kurtulacak hem de daha sağlıklı bir bedene kavuşacaksınız. Kendinizi zinde, hafif, mutlu hissedeceksiniz…

    Sayfa: 280

    Çocukluk Sırrı - Kişilik ve Karakter Gelişiminde

    Yeni çıkan kitaplar #7Adem Güneş’in Mevlana’ların, Hacı Bektaş’ların, Yunus’ların, Fatih’lerin yetişme sırrı olan Anadolu Pedagojisi çerçevesinde bir model ileri sürdüğü kült kitabı Çocukluk Sırrı yeni baskısıyla yeniden sizlerle…

    Sayfa: 288

    Annemin Bilmediği Her Şey

    Yeni çıkan kitaplar #8

    Kimlik ve toplumsal hafıza hakkında güçlü ve isyankâr bir roman. Edebiyat dünyamızda bir zafer işareti...

    Sayfa: 252

    Gölgesiz Kadınlar

    Yeni çıkan kitaplar #9

    Gölgesiz Kadınlar, bir ilk roman. İlker Koçaş, polisiye bir vakanın çözümlendiği romanında yolları bir süreliğine birleşen iki kadının hikâyesini anlatıyor. Segah’ın, Rozlin’in, polislerin ve gazetecilerin gözünden aktarılan olaylar silsilesinin sonunda bir sır perdesi aralanıyor.

    Sayfa:248

    Tanrıların Büyücüleri

    Yeni çıkan kitaplar #10

    Hangi Graham Hancock, çoksatan kitabı Tanrıların Parmak İzleri’nin ardından, yirmi yıl sonra tamamen yeni, bilimsel ve arkeolojik kanıtlarla dolu bir kitapla geri dönerek hem geçmişin gizemlerini hem de kayıp uygarlığın izlerini takip ediyor.

    Sayfa:600



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