Yeni çıkan kitaplar

Yeni çıkan, raflardaki yerini alan kitaplardan siz okurlar için 10 kitaptan oluşan bir okuma listesi hazırladık.

Yazarları tarfaından büyük bir titizlikle yazılan ve okurların beğenisine sunulan yeni kitaplardan sizler için her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni bir liste hazırladık.

İyi okmalar dileriz...

Uykusuzluk - İnsomnia

Romanlarını Maine’de kurgulamayı seven Stephen King, Uykusuzluk’ta bir kez daha buraya dönüyor. Yazarın iliklere işleyen bir gerçekçilikle doğaüstü korku unsurlarını bulusturduğu bu şaheserini elinizden bırakamayacaksınız.

Sayfa: 784

Dervişin Teselli Koleksiyonu 2

Dervişin Teselli Koleksiyonu 2 – Klasik Metinlerle İyileşme kitabı Doğu’nun ve Batı’nın kadim öğretilerini kullanarak içimizdeki teselli sesini uyandırıp canlandırmayı hedefliyor.

Sayfa: 248

Rahatlama Kitabı - Suyun Üstünde Kalmamı Sağlayan Düşünceler

Rahatlama Kitabı, zor günlerden çıkarılmış derslerin ve öyle zamanlarda biraz olsun iyi hissettirecek önerilerin bir derlemesi...

Sayfa: 272

Hani Ayrılıklar da Sevdaya Dahildi?

Klinik Psikolog Ziya Ünlütürk’ün kaleme aldığı HANİ AYRILIKLAR DA SEVDAYA DAHİLDİ, bağlanma şekillerini, travmaları ve ayrılık sonrası süreci güvenli bir deneyime dönüştürecek.

Sayfa: 184

Müzikli Beyin

Latin Amerika’nın usta kalemi César Aira, kısacık romanlarının yanı sıra öyküleriyle de tecrübeli edebiyat okurunun radarına takılıyor. Sıradan olayların, hatta kendi hayatına dair bazı unsurların üzerine kurguladığı, bağlamından sapan gerçeküstü metinleriyle Aira okurunu, zihninin karmaşık ve soyut patikalarında beraber çıkacakları kısa yürüyüşlere davet ediyor.

Sayfa:280

40 Günde Yeni Sen

Bu 40 günün sonunda hem fazla kilolarınızdan kurtulacak hem de daha sağlıklı bir bedene kavuşacaksınız. Kendinizi zinde, hafif, mutlu hissedeceksiniz…

Sayfa: 280

Çocukluk Sırrı - Kişilik ve Karakter Gelişiminde

Adem Güneş’in Mevlana’ların, Hacı Bektaş’ların, Yunus’ların, Fatih’lerin yetişme sırrı olan Anadolu Pedagojisi çerçevesinde bir model ileri sürdüğü kült kitabı Çocukluk Sırrı yeni baskısıyla yeniden sizlerle…

Sayfa: 288

Annemin Bilmediği Her Şey

Kimlik ve toplumsal hafıza hakkında güçlü ve isyankâr bir roman. Edebiyat dünyamızda bir zafer işareti...

Sayfa: 252

Gölgesiz Kadınlar

Gölgesiz Kadınlar, bir ilk roman. İlker Koçaş, polisiye bir vakanın çözümlendiği romanında yolları bir süreliğine birleşen iki kadının hikâyesini anlatıyor. Segah’ın, Rozlin’in, polislerin ve gazetecilerin gözünden aktarılan olaylar silsilesinin sonunda bir sır perdesi aralanıyor.

Sayfa:248

Tanrıların Büyücüleri

Hangi Graham Hancock, çoksatan kitabı Tanrıların Parmak İzleri’nin ardından, yirmi yıl sonra tamamen yeni, bilimsel ve arkeolojik kanıtlarla dolu bir kitapla geri dönerek hem geçmişin gizemlerini hem de kayıp uygarlığın izlerini takip ediyor.

Sayfa:600



