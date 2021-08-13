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Hafta sonu için yeni okuma önerileri
- Haber Merkezi
- 13.08.2021 - 11:21
- Güncelleme : 13.08.2021 - 12:15
Her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu için de sizlere öneri listesi hazırladık. Bu öneri listemizde İthaki Yayınları'nın piyasaya çıkan yeni kitaplarından bir seçki sunuyoruz...
Hepinize, iyi haftalar diliyoruz.
Keyifli okumalar...
Sessizlik
John Biguenet, 21. Yüzyıl’da bize daha da yabancılaşan bir kavram olan “Sessizlik” hakkında düşünürken, içerik bakımından zengin ve renkli bir kitap sunuyor.
Müjdemi İsterim
Mert Balaban, ikinci öykü kitabı Müjdemi İsterim ile okura yeni sesler, bambaşka insanlar ve hikâyeler kazandırıyor. Bu öykülerle sahillere, çorbacılara, atölyelere, yeni ama yabancısı olmadığımız hanelere çağırıyor bizi.
Mahalle
Selahattin Enis’in kaleme aldığı son eser olan Mahalle, Servet-i Fünûn’da da yazıldığı üzere edebiyatımızda realizmin bir şaheseri olarak daima yaşayacaktır.
Araba Sevdası
Recaizade Mahmut Ekrem’den Araba Sevdası, edebiyatımıza kazandırdığı, ne olduğundan çok nasıl göründüğünü düşünen Bihruz Bey gibi unutulmaz bir züppe karakterle, popüler kültürden siyasete kadar pek çok alanda sık sık kullanılan bir tiplemeyi de ölümsüzleştirmiştir.
İntibah
İntibah, Türk edebiyatının ilk edebi romanı.
Nedret
İki kez beyazperdeye uyarlanan Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi’ndeki karasevda öyküsü, Nedret’te de aynı heyecanla devam ediyor.
İçimizdeki Şeytan
Sabahattin Ali’nin otuzlu yaşlarının başında kaleme aldığı İçimizdeki Şeytan, aydınmış gibi yapanların sofralarındaki savruk tartışmaları ve iki âşığın yollarını nasıl şaşırabileceğini anlatıyor.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com