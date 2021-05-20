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- ABD'nin kölelik geçmişini anlatan kitap: Tom Amca'nın Kulübesi
ABD'nin kölelik geçmişini anlatan kitap: Tom Amca'nın Kulübesi
- Özel İçerik
- 20.05.2021 - 10:19
Amerikan toplumunun kölelik konusundaki utanç verici tutumunu acımasızca yargılayan ve siyahların yaşadıkları acıları ayrıntılarıyla gözler önüne seren yapıt 1852’de yayımlandığında büyük tepki almıştı.
Yazıldığı dönemin koşulları içinde değerlendirilmesi gereken romanda yazar, köleliği beyazların sorunu olarak ele almış, kölelerin çektiklerini ön planda tutmuş, Tom Amca başta olmak üzere bütün zencileri ahlaklı, yumuşak huylu, inançla donatılmış kişiler olarak yansıtmıştır.
AMERİKA'NIN IRK SORUNU
Amerika’daki ırk sorununun uzun bir tarihi olan, çok katmanlı, karmaşık bir mesele olduğu ve kısa bir makalede herhangi bir derinlikle işlenemeyeceği aşikâr. Ama edebiyatın bize kuru kuru ders anlatmadan tarih algımızı geliştirdiği, empati duygularımızı olgunlaştırdığı da öyle.
Bu yüzden Amerika’da son yıllarda ırk konusunda tansiyonun neden ve nasıl yükseldiğini merak edenlere başlangıçta yol gösterebilecek bu kitabı öneriyoruz.
Harriet Beecher Stowe
ÖZGÜRLÜĞÜ ALINAN İNSAN
Amerika’da kölelik kurumunun kaldırılmasında büyük rolü olduğu söylenen bu kitap köleliğin korkunçluğunu, ahlaki ve dinî açıdan yanlışlığını, özgürlüğü elinden alınmış insanın çaresizliğini dile getirir.
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AMERİKA'NIN KÖLELİK GEÇMİŞİ
Öncelikle konunun tarihini, Amerika’nın kölelik geçmişini biraz daha anlamak için bir klasik: Tom Amca’nın Kulübesi. Harriet Beecher Stowe’un 1852’de yayımlanan romanı, kölelik karşıtı hareketin güçlenmesine önemli bir katkı sağlamıştı.
TOM AMCA'NIN HİKAYESİ
Bir kölenin, Tom Amca’nın hikâyesini anlatan kitap, köleliğin korkunçluğunu, özgürlüğü elinden alınmış insanın çaresizliğini dile getiriyor. Tom Amca’nın Kulübesi’nin içsavaşın başlamasında rol oynadığı bile düşünülmekte.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com