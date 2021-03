Agatha Christie klasiklerinin hissiyatını uyandıran roman: Davetli Listesi

The New York Times gerilim kategorisinin çok satanlarından Goodreads Okur Ödülü kazananı Davetli Listesi, temposuyla öne çıkıyor.

Gerilim ve korku edebiyatı alanında adında sıkça söz ettiren yazar Lucy Foley'ın Epsilon Yayınevi'nde çıkan Davetli Listesi romanı çok satanlar bestseller kategorisinde, okuyucular tarafından geçtiğimiz yıl en iyi kitap ödülünü almaya hak kazandı.

Konusu, kurgusu ve akıcı diliyle ön plana çıkan Davetli Listesi, gerilim ve korku seven okurlar için iyi bir okuma sunuyor.

KÖTÜ NİYETLİLER...

Davetli Listesi, İrlanda'nın batı kıyısındaki bir adada gerçekleşen bir düğünde geçiyor. Mutlu çift Jules ve Will mükemmeldir.

Bu düğün, bu gözde altın çift için harika ve göz alıcı bir fırsattır, her detayı mükemmel bir şekilde planlamışlardır. Ne yazık ki, misafirlerinden bazılarının gizli sırlar, kızgınlıklar ve kötü niyetler barındırdığı gerçeğini hesaba katmazlar.





KARANLIKTAKİ CESET

Ayrıca hesaba katmadıkları bir diğer detay ise adanın vahşiliği ve hava durumudur: Bir fırtına yaklaşmaktadır.

Prova yemeğinden itibaren gerginlik artmaya başlar ve düğün gecesi pasta kesildikten hemen sonra, rüzgar şiddetlenirken dışarıda karanlıkta bir ceset bulunur.

Peki, bunu kim yaptı?





Yazar Lucy Foley

DÜĞÜN GECESİ

Işıklar sönüyor. Bir anda her şey karanlıkta kalıyor. Orkestra susuyor. Büyük çadırın içindeki düğün davetlileri çığlıklar atarak birbirlerine tutunuyorlar.

Masaların üzerindeki şamdanlarda yanan mumlar, bezden duvarlara yansıttıkları koşuşturan gölgelerle karmaşayı daha da artırıyor.

Kimin nerede olduğunu görebilmek veya söylenenleri duyabilmek imkansız çünkü kudurmuşçasına esen rüzgar misafirlerin seslerini bastırıyor.





Sayfa: 344

GERİLİM DOLU ROMAN

Dışarıda öfkeli bir fırtına var. Çığlık atarak etraflarında dolanıyor, çadırı yıkacakmış gibi sarsıyor. Her hamlede metal iskelet iyice bükülüyormuş gibi görünüyor ve yüksek sesle inleyerek titriyor.

Misafirler korkuyla sinmiş durumda. Bezden kapılar bağlarından kurtulmuş, çadırın girişinde çırpınıp duruyor. Girişi aydınlatan parafinli meşalelerin alevleri kıs kıs gülüyor. Bu fırtına sanki şahsi bir saldırı. Sanki tüm gazabını onlara saklamış.

AGATHA CHRİSTİE HİSSİYATI

"Agatha Christie klasiklerinin hissiyatını uyandırıyor... Karakterlerin geçmişleri hakkında ortaya öylesine atılmış gibi görünen ayrıntılara çok dikkat edin. Bunların hepsi ipucu."

The New York Times





"BU KİTABI ÇOK SEVDİM"

"Bu kitabı çok sevdim. Bir köşeye kıvrılıp okuduğum klasik bir Agatha Christie kitabından aldığım mutluluğun aynısını hissettim. Değişen bakış açıları sizi tahmin etmeye yönlendiriyor ve tahmin ederken de ters köşeye yatırıyor."

Alex Michaelides, The Silent Patient kitabının The New York Times çok satan yazarı.

