Ahmet Hamdi Tanpınar'ın sesinden Yahya Kemal

Türk edebiyatının usta kalemi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, ünlü şair Yahya Kemal'i anlattığı ses kaydı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi, Ahmet Hamdi Tanpınar‘ın Yahya Kemal‘i anlattığı ses kaydını yayımladı. Kayıt, ilk ve şimdilik tek olma özelliği taşıyor.

Ahmet Hamdi Tanpınar 2 dakika 40 saniyelik ses kaydında şair Yahya Kemal'i kendine has üslubuyla dile getiriyor. Tanpınar'ın sesini ilk defa duyan sevenleri için ise ayrı bir anlam ifade ediyor.

Türk şiirinin usta ismi Yahya Kemal

TANPINAR'IN DİLİNDEN YAHYA KEMAL

Ahmet Hamdi Tanpınar, şairin edebi anlayışını ve ölümünden sonra yayımlanan bir rubaisinden bahsederken, Yahya Kemal'e hak ettiği değeri fazlasıyla veriyor bu ses kaydında.

Yahya Kemal'i Tanpınar'ın pırıl pırıl Türkçesiyle dinleyin...

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın dilinden Yahya Kemal VİDEO

Ergül Tosun

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