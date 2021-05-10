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    Ahmet Hamdi Tanpınar'ın sesinden Yahya Kemal

    Ahmet Hamdi Tanpınar'ın sesinden Yahya Kemal

    Türk edebiyatının usta kalemi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, ünlü şair Yahya Kemal'i anlattığı ses kaydı.
    • Özel İçerik
    • 10.05.2021 - 14:29
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    Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi, Ahmet Hamdi Tanpınar‘ın Yahya Kemal‘i anlattığı ses kaydını yayımladı. Kayıt, ilk ve şimdilik tek olma özelliği taşıyor.

    Ahmet Hamdi Tanpınar 2 dakika 40 saniyelik ses kaydında şair Yahya Kemal'i kendine has üslubuyla dile getiriyor. Tanpınar'ın sesini ilk defa duyan sevenleri için ise ayrı bir anlam ifade ediyor.

    Ahmet Hamdi Tanpınar ın sesinden Yahya Kemal #1

    Türk şiirinin usta ismi Yahya Kemal

    TANPINAR'IN DİLİNDEN YAHYA KEMAL

    Ahmet Hamdi Tanpınar, şairin edebi anlayışını ve ölümünden sonra yayımlanan bir rubaisinden bahsederken, Yahya Kemal'e hak ettiği değeri fazlasıyla veriyor bu ses kaydında.

    Yahya Kemal'i Tanpınar'ın pırıl pırıl Türkçesiyle dinleyin...

    Ahmet Hamdi Tanpınar’ın dilinden Yahya Kemal VİDEO

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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