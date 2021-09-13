Ahmet Mümtaz Taylan'ın sesinden Selvi Boylum Al Yazmalım

Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Aytmatov'un unutulmaz romanı olan Selvi Boylum Al Yazmalım'ı seslendirdi.

Cengiz Aytmatov'un unutulmaz eseri Selvi Boylum Al Yazmalım, ünlü oyuncu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan’ın sesiyle Storytel’de yerini aldı.

Sevgi neydi? Sevgi emekti, uçuşan yaprak, boş bir salıncak. Emek mi, aşk mı? Süreklilik mi, değişim mi? İkisini de arzulayan, isteyen insanın kaderi ne olabilir?

Kırgız halkının toplumsal ve siyasal geçiş süreçlerinde, kriz anlarında yaşadığı büyük acıları eserlerinde çoktan klasikleşmiş hikâyelerle anlatan Türkiye’de Onk Ajans tarafından temsil edilen ve Ketebe Yayınları tarafından kitapları basılı hale getirilen Cengiz Aytmatov, Selvi Boylum Al Yazmalım’da da aynı yolu izliyor.

ETKİLEYİCİ BİR USTALIK

Bir yandan birbirini seven ve talihsiz bir olay sonucu yolları ayrılan ve nihayetinde garip bir tesadüfle tekrar karşılaşan iki insanın parçalanmış hayatlarını, aşklarını resmediyor; bir yandan da hızla gelişen teknolojinin ve sanayileşmenin Kırgız toplumu üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi ustalıkla gözler önüne seriyor.

"DİNLEMEK İSTERSENİZ BUYURUN"

Bu ünlü eseri seslendiren Ahmet Mümtaz Taylan, "Atıf Yılmaz'ın usta yönetimiyle unutulmaz filmler envanterimizin demirbaşları arasına giren bu büyük hikayeyi, yaratıcısı Aytmatov'un kaleminden yeniden okumaktan büyük keyif aldım. Dinlemek isterseniz buyurunuz." dedi.

Ergül Tosun

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