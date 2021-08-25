Ahmet Ümit'in Aşk Köpekliktir kitabı filme uyarlanacak

Sevilen kitapların yazarı Ahmet Ümit'in çok okunan kitabı Aşk Köpekliktir, beyaz perdeye aktarılıyor.

Ahmet Ümit, “Aşk Köpekliktir” kitabının film uyarlamasının yolda olduğunu duyurdu. Ünlü polisiye yazarı, yapım hakkındaki ilk bilgileri sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Aşk üzerine kaleme alınmış 10 öyküden oluşan Aşk Köpekliktir, ilk olarak 2004 yılında Doğan Kitap etiketiyle yayınandı.

Kitap daha sonra Everest Yayınları ve Yapı Kredi Yayınları imzası ile de okurun karşısına çıktı. Filmin yapımcılığı Tarkan’ın Pare Pare ve O Sevişmeler kliplerini çeken ADG Medya ve Yaşamayanlar dizisi ile İyi Oyun filmiyle tanınan Braveborn Films üstleniyor.

AŞK KÖPEKLİKTİR

Aşk Köpekliktir filminin yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor. Kendisi Sen Çap Kapımı, Mucize Doktor, Güvercin, Vurgun ve Bir Deli Rüzgâr dizilerinde yönetmen olarak görev almıştı. Yapımın senaryosu ise Milat, İnadına Yaşamak, Evvel Zaman Hikâyesi dizilerinin senaristi Sabri Saydam’a ait.

Ergül Tosun

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