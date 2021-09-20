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    Alzheimer’a karşı en önemli silah: Kitap okumak

    21 Eylül Alzheimer Günü, Türkiye'de ve bütün dünyada geçerli bir gün olarak kullanılıyor. Uzmanlar, bu hastalığa karşı etkili silah olarak kitap okumayı öneriyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2021 - 11:15
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 11:26
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    Alzheimer’a karşı en önemli silah: Kitap okumak

    21 Eylül, tüm dünyada ve ülkemizde Alzheimer hastalığının yıkıcı etkilerini azaltmak ve hastalığın erken dönemde tespit edilmesinin sağlanması amacıyla Dünya Alzheimer Günü olarak belirlendi.

    Her gün düzenli olarak kitap okumak da bir başka öneri. Bazen beş sayfa, bazen kitabın bir bölümü gibi ihtiyaca bağlı olarak okunabilir. Köşe yazıları veya roman gibi kitaplar da bir diğer seçenek.

    Alzheimer’a karşı en önemli silah: Kitap okumak #1

    YENİ OKUMALAR YAPMAK

    Öğrenme sürecinizi tetikleyecek, okurken yeni kavramları, yeni kelimeleri, yeni kişileri, yeni ilişkileri, yeni problem çözme biçimlerini öğretecek kitapları okumanız lazım. Diğer kitapları da tabii ki okuyabilirsiniz ama beyninizi tetikleyecek, beyninizi ışıldatacak, beyninizin ateşlenmesini ve alevlenmesini sağlayacak olan daima yeni şeylerdir.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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