Andrew Wilson’un Agatha Christie romanı: Cinayet Ustası

Andrew Wilson’un merkezine dünyanın en ünlü polisiye yazarı Agatha Christie’yi alarak gerçek ile kurguyu ustaca harmanladığı Cinayet Ustası, Altın Kitaplar etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Agatha Christie’nin gerçek yaşam öyküsüne dayanan Cinayet Ustası, ünlü yazarın 1926 yılının Aralık ayında aniden ortadan kaybolduğu on bir günü konu ediyor.

Agatha Christie, Aralık 1926’da arkasında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolur. Yürütülen geniş çaplı operasyona rağmen ünlü polisiye yazarı bir türlü bulunamaz. On bir gün sonra bir kaplıca otelinde ortaya çıktığında kocasının metresinin adını kullandığı öğrenilir.

Ünlü yazar, kayboluşu ve o arada ne yaptığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaz. Bugüne dek bu gizem çözülememiş, o on bir günde yaşananlar hiçbir zaman öğrenilememiştir.

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KAYBOLAN BİR YAZAR

Peki ya Agatha Christie hain bir şantajcının kurbanı olduğu için ortadan kaybolduysa? Amansız bir düşmanla savaşıp onun kıskacından kurtulmak için umutsuzca çabaladıysa? Gizemli cinayetlerin kraliçesi bir cinayet işlemek zorunda kaldıysa?

KİTAP HAKKINDA GÖRÜŞLER

"Gerçekler ışığında yazılmış, elinizden bırakmak istemeyeceğiniz bir polisiye… Ünlü yazarın korkularının ve umutlarının anlatıldığı muhteşem bir eser."

Guardian

"Wilson ele aldığı konuyu derinlemesine bilmekle kalmıyor aynı zamanda ustaca bir hikâye anlatımıyla edebi oyunların sınırlarında dolaşıyor. Ayrıca çok da eğlenceli…" Observer

Ergül Tosun

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