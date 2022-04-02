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    Andrey Platonov'un siyasi romanı: Çukur

    Platonov’dan Çukur devrimle gelen dayatmalara dair siyasi tavrından ödün vermeyen, sürrealist bir şaheser.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2022 - 11:19
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    Andrey Platonov'un siyasi romanı: Çukur

    Sovyet devriminin avangardı Andrey Platonov dünyayı gördüğü gibi yazmaktan hiç vazgeçmedi. Devrim sonrası Rusya’nın stepleri onun gözünde yeni devrimlere gebe bir yer oldu hep. Belki de bu sebepten Parti ile yıldızları hiç barışmadı ve yazarın hakkının teslim edilmesi ölümünden sonrasına kaldı. Çukur da kendi vatanında ancak 1987’de yayınlanabildi.

    Büyük Terör dönemi Sovyet Rusya’sındaki bir köyün iyi niyetli insanları, merkezden gelen direktifleri yanlış anlayarak dünyanın tüm evsiz barksızlarına yuva olacak muazzam bir binanın temelini kazmaya başlar.

    Burjuva sınıfını tasfiye edip kolektivizasyonun prensiplerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aklı, yaratılışın amaçsızlığına dair sorularla dolup taşan Voşçev ise hem devrimin bu köyle aldığı grotesk biçime alışmaya çalışır, hem de üzerine titrenen geleceğin dönüşümüne şahit olur.

    Andrey Platonov un siyasi romanı: Çukur #1

    KİTAP HAKKINDA GÖRÜŞLER

    "Üzerine bir ömür çalışmayı hak eden kitaplara imza atmış, muazzam bir yazar Platonov."

    Vasili Grossman

    "Anladığım kadarıyla ruhunuz Gogol’ünkine yakın. Bu nedenle dramda değil, komedide deneyin kendinizi. Öfkelenmeyin. Üzülmeyin… Her şey geçer, yalnızca gerçek kalır geriye."

    Maksim Gorki; Platonov’a mektubundan

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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