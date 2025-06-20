Anılarımıza ve hayatın şekillendirdiği insanlara dair dokunaklı bir yolculuk: Dedemin Fincanı

Dedemin Fincanı romanı, ana karakter Ceyda'nın bir mezatta gördüğü fincanla geçmişe yaptığı yolculuğu anlatıyor. Bir fincan sayesinde unutulmuş hatıralar canlanıyor, çocukluk, aile ile bağlar ve travmalar gün yüzüne çıkıyor. Ceyda'nın küçük bir kız çocuğu olarak başlayan hikâyesi, toplumsal baskılar, aile geleneğini sorgulayan bir kadının kendini bulma serüvenine dönüşüyor.

Kendi kökleriyle yüzleşen, babaannesiyle kurduğu bağı ve ailesinden gelen mirası anlamlandırmaya çalışan Ceyda'nın hikâyesi, okuyucuların kalbine dokunacak.

Roman, "Kimliğimizi belirleyen sadece anılarımız mı?" sorusunu sorarak okurların derin bir sorgulama yapmasına vesile oluyor.

Dedemin Fincanı, hem çocukluğuna dönmek isteyenleri hem de kendi kimliğini anlamlandırmaya çalışan herkesi büyüleyecek.

Geçmişin gölgesinde atılan çığlık, geleceğin enkazında yankılanır.

Bazı hayatlar, doğdukları coğrafyanın kaderini sırtlanır. Yaşarken duyurulamayan sesler ölürken birer çığlığa dönüşür. Coğrafyanın kader olduğu yerde kederden kaçmak mümkün olmaz, isimler değişir ama hikâyeler asla...

Sayfa: 184

HERKESİN HİKAYESİ OLAN KİTAP

Kendi hayatlarını yaşamak isteyip ona ulaşamayanların hikâyesi bu. Ceyda sessizliğe mahkûm edilmiş bir genç kızdır. Düşlerini fısıldamaktan bile korkarak büyümüş, kendi hayatına dokunamadan başkalarının doğrularına boyun eğmiştir. Sevdiğini seçememiş, seçtiğiyle mutlu olamamıştır.

Ayrılmak özgürlüğe açılan tek kapıdır ve o bir kez daha vazgeçer kendinden. Ama hayat Ceyda’ya ikinci bir şansı tanımaz. O gece otel odasında yer titrediğinde, duvarlar çöküp de karanlığı yuttuğunda geriye sadece yarım bir hikâye kalır.

Yazar Nesrin Mine Karaca

HAYATIN İÇİNDEN KİTAP

Ceyda’nın hikâyesini okurken kahve fincanınızı elinize alacak, kokusuyla geçmişe gidecek, kendi travmalarınızdan izler bulacak, kavuşamayan âşıkları anacak ve depremde hayatlarını kaybedenleri onurlandıracaksınız.