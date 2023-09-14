Anna Sólyom'un yazdığı Günlük Mucizelerin Küçük Kursu kitabı hayata dair rehber sunuyor İspanyol Anna Sólyom, Günlük Mucizelerin Küçük Kursu adlı kitabıyla bizlere günlük hayatımızdaki her küçük değişikliğin, kelebek etkisi yaratarak gerçek bir kişisel devrim gerçekleştirmemizi sağlayan önemli dönüşümleri tetikleyeceğini gösteriyor.

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Anna Sólyom, günün farklı mevsimlerinde durarak ilerliyor: uyanış, kahvaltı, işe gidiş, aralar ve molalar, çay saati, kişisel vahalar, arkadaşlıkların kutlanması...

Bölüm bölüm, şimdi bize küçük görünen ama arkamıza dönüp baktığımızda, aslında gerçekten büyük şeyler olduğunu anladığımız o şeyleri bize gösteren bir yol haritası çizerek ilerliyor.

Bu kitabı okuduktan sonra günlük hayatınızda bilinçsizce yaptığınız ritüellerin farkına varacak ve bunları yapılandırarak her günün büyüsünün tadını çıkaracaksınız.

Bizlere daha fazla enerji, mutluluk ve amaç veren küçük değişiklikleri görerek farkındalığınızı yükseltecek ve yaşadığınız her günün içinde eşsiz sevinçler barındırdığını anlayacaksınız.

Hayatın içinden eylemler

Günlük mutluluğumuz, çoğu zaman farkına varmadığımız küçük ritüellerle desteklenir. Bir fincan kahve içmek, birini selamlamak, arkadaşlarla buluşmak... Tüm bu eylemleri hayatın bize sunduğu her anı kutlayarak gerçekleştiriyorsak dönüştürücü ve belirleyici olabilirler.

Yazar Anna Sólyom

Mutlu olmaya davet...

Bilgelerin dediği gibi, hayatımıza geri dönüp baktığımızda aklımızda kalan anlar, gerçekten en önemli olanlardır. Günlük mucizelerin bu küçük kursu, işte bu anlarda mutlu olmaya bir davettir.

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Yaşama sevinci

Bu kitabın amacı, şüphesiz ki mutlu olduğumuzun farkına varmak için son günlerimizi beklemek zorunda olmamaktır. Bunun yerine her günün her bir dakikası paha biçilemez ve eşsizmiş gibi bu yaşama sevincini bu andan itibaren taşımaktır.