Arda Erel bizi hayat, aşk ve ülke üçgeninde baş başa bırakıyor: Aşklar ve Yalnızlıklar

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Arda Erel, romanı Aşklar ve Yalnızlıklar'da bize hayata ve aşka dair okumalar sunuyor. Gençlerin yakaladığı başarıyı, felsefe, psikoloji ve toplum bilim alanlarını ilgiyle derinleştiren Erel, bu kez okurlarının kimliğini, aidiyet, aile ve aşk gibi evrensel temalarla Londra sokaklarında bir arada yer alıyor.

"Kim dedi ki kurallar, beklentiler, hayaller önemlidir diye?" olaylardan hareketle yazılan Aşklar ve Yalnızlıklar, Selim dışında genç bir adamın görünümün, göçmen kökenlilerin yaşadıkları çatışmaları, arkadaşlıkları ve kendileriyle yüzleşmelerini anlatıyor.

Roman, çağımızın çok katmanlı kimlik meselelerini incelikli bir dille işlerken, bireyin kendine ve geçmişine dair içsel yolculuğu da gözlerine seriyor.

Destek Yığınları etiketiyle raflarda yer alan , Aşklar ve Yalnızlıklar okuru , yalnızlıktan aşka, kimlik krizlerinden kabullenmeye başlayan bir duygusal yoğunluğa davet ediliyor.

Sayfa: 328

AŞK VE ADALET SINAVI

Köklerini arayan bir kalbin, aşk ve adaletle sınavı...

Londra'nın gri sokaklarında, sıradan ve sessiz bir hayat süren üniversite öğrencisi Selim, yaratıcı yazarlık derslerinde verilen bir teslimle sarsılır. Bu görev, onu Türkiye'de savcı olan dedesinin gizemli geçmişine, Pakistan kökenli İngiliz annesinin bilgisine ve ailesinin derin sırlarına doğru sürüklüyor. Ancak asıl kırılma noktası, ağaçların altında bir bankada Leila'yla yaptığı uzun, sarsıcı bir konuşmayla başlar.

Arkadaşlıklar, yardımlar, kuşaktan kuşağa aktarılan miraslar, kaybolan değerler, kopan ve kurulan bağlar, aşklar ve yalnızlıklar...

Arda Erel, Aşklar ve Yalnızlıklar romanında modern dünyanın kırılgan kalbinin bakış noktasından geçerken, günümüz insanının aşkı, yardımlaşma ve yalnızlıkla olan karmaşık ilişkiyi sorguluyor. Ve bizi şu kaçınılmaz soruyla baş başa bırakıyor:

Hayat, aşk ve bir ülke ne kadar adaletli olabilir?

ARDA EREL...

1995 doğumlu olan Erel, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. İlk kitabıSenin İçin'den bu yana onun geniş eseri bir okur kitlesiyle buluşmuş ve uzun süre çok gizli listede yer almıştır. Aşklar ve Yalnızlıklar, yazarın yayımladığı dokuzuncu kitap olup, Galatasaray Üniversitesi'nde tamamladığı şeyleri, yüksek olayların yaşanmasını da barındıran bir anlatı sunmaktadır.