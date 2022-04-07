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    Arjantinli yazar Roberto Bolano'dan Katlanılmaz Sığırtmaç

    Arjantinli yazar Roberto Bolano'dan Katlanılmaz Sığırtmaç

    Roberto Bolano'nun ölmeden haftalar önce yayıncısına teslim ettiği Katlanılmaz Sığırtmaç...
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 10:31
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    Katlanılmaz Sığırtmaç'ı meydana getiren beş öykü ve iki deneme Arjantin kırsalından Paris'in arka sokaklarına, lağımlarda gezinen fare polislerden Latin Amerika edebiyatının idollerine uzanır.

    Paris'in arka sokaklarından Latin Amerika edebiyatının idollerine uzanan bir anlatı bütünü.

    Latin Amerika Avrupa'nın akıl hastanesi, Birleşik Devletler ise fabrikasıydı. Fabrika şimdi ustabaşıların elinde ve işgüçleri akıl hastanesinden kaçan deliler. Akıl hastanesi, en aşağı altmış yıldır, kendi yağıyla kavruluyor, kendi yağlarını yakıyor.

    "Bakış açınızla oynar"

    "Bolano size değiştiğinizi hissettirir; dünyaya bakış açınızla oynar."
    The Guardian

    Arjantinli yazar Roberto Bolano dan Katlanılmaz Sığırtmaç #1

    Sayfa: 152

    Roberto Bolano hakkında

    Bolano, 1953'te Şili'de doğdu. Çocukluğunu Şili'de, ilkgençliğini Meksika'da geçiren Roberto Bolano, yirmili yaşlarda Avrupa'ya giderek Katalonya'ya yerleşti. Geçimini bekçilik, mevsimlik işçilik, bulaşıkçılık gibi işlerden sağlarken bir yandan da şiirler ve romanlar kaleme aldı.

    Arjantinli yazar Roberto Bolano dan Katlanılmaz Sığırtmaç #2

    Bolano öldü

    İlk çocuğunun dünyaya gelmesinin ardından gelirini artırmak amacıyla düzyazıya ağırlık vermeye başladı. Vahşi Hafiyeler (1998) romanıyla Rómulo Gallegos ve Herralde ödülleri başta olmak üzere birçok ödül kazanmasıyla Latin Amerika edebiyatının Boom kuşağından beri en önemli romancısı olarak gösterildi, eserleri birçok dile çevrildi. 2003'te 50 yaşında Barcelona'da öldü.


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