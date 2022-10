Attila İlhan’ı ölümünün 17'nci yılında saygı ve özlemle anıyoruz

Türk şirinin sevilen ve usta isimlerinden olan Attila İlhan, 10 Ekim 2005'te aramızdan ayrıldı. Attila İlhan'ı sevgi ve saygıyla anarken; hayatından ve edebiyatından kesitler...

"Eğer yine İstanbul'san eğer senin ağrınsa iğneli beşik gibi her tarafımda hissettiğim ulan yine sen kazandın İstanbul sen kazandın ben yenildim…"

Hani Attila İlhan, An Gelir şiirinin son mısrasında der ya; "An Gelir Attila İlhan ölür." O an 10 Ekim 2005'te geldi ve usta şairi kaybettik.

Saygıyla...

Attilâ İlhan’ı ölümünün 17. yılında saygı ve özlemle anıyoruz.

Türk edebiyatının usta kalemi Attila İlhan, 17 sene önce bugün hayata veda etti.. Yazdığı pek çok şiir ve romanla edebiyatımıza büyük katkı sunan şair, İstanbul Aşiyan'da bulunan kabristana defnedildi.

Attila İlhan, 15 Haziran 1925'te İzmir'de dünyaya geldi. Şair, edebiyatımızda derin izler bıraktı. Bugün bile şiirleri okunan, paylaşılan Attila İlhan'ın hayat hikayesini sizlere aktarıyoruz.

Bu dünyadan bir Attila İlhan geçti...

Şairi, sevenleri daha çok Ben Sana Mecburum Bilemezsin şiiriyle tanıyor olsa da onun edebiyatseverlerin diline pelesenk olmuş başka şiirleri de mevcut. Aysel Git Başımdan, Üçüncü Şahşın Şiiri, An Gelir, gibi şiirleri yazarın adıyla adeta özdeşleşmiştir.

Attila İlhan şiir dışında da eserler verdi. Özellikle Kurtlar Sofrası romanı bir döneme damgasını vurmuştur.

İlk şiir kitabı: Duvar

Attila İlhan, 5 Haziran 1925'te İzmir Menemen'de doğdu. İlk ve orta eğitiminin büyük bir bölümünü İzmir ve babasının işi dolayısıyla gittikleri farklı bölgelerde tamamladı.

İstanbul Işık Lisesi'ne yazıldı. 1946'da mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu.

Üniversite hayatının başarılı geçen yıllarında Yığın ve Gün gibi dergilerde ilk şiirleri yayınlanmaya başladı. 1948'de ilk şiir kitabı Duvar'ı kendi imkanlarıyla yayınladı.

Son sınıfta gazeteciliğe başlamasıyla beraber öğrenimini yarıda bıraktı. Sinemayla olan ilişkisi, yine bu dönemde, 1953'te Vatan gazetesinde sinema eleştirileri yazmasıyla başladı.

Roman ve şiire yoğunlaştı

On beşe yakın senaryoya Ali Kaptanoğlu adıyla imza attı. Sekiz yıl İzmir'de kaldığı dönemde, Demokrat İzmir gazetesinin başyazarlığını ve genel yayın yönetmenliğini yürüttü.

Daha sonra ise yazarlık dönemine ağırlık vererek roman ve şiirler yazdı. 1968'de Biket İlhan ile evlendi, 15 yıl evli kaldı.

Attila İlhan öldü

Attila İlhan, ilk kalp krizini 1985 yılında geçirdi. Bu tarihten sonra kardiyolojik sorunları devam eden İlhan'ın 2004'ten itibaren sağlık durumu daha da bozuldu. 10 Ekim 2005'te İstanbul'daki evinde geçirdiği ikinci kalp krizi sonucu hayata veda ettiğinde 80 yaşındaydı.