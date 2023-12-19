Aydınlanma Sorunu ve Değerler kitabıyla sorgulayıcı bir okuma Düşünür ve yazar Metin Bobaroğlu, Aydınlanma Sorunu ve Değerler kitabında aydınlanmayı bir sorun olarak ele alıyor. Aydınlanma sürecindeki her insanın düşünsel, psişik, toplumsal ve tinsel yaşamını seçtiği değerlere bağlı olarak oluşturduğunu, toplumsal ve bireysel tinin bu yolla üretildiğini söylüyor.

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Aydınlanma sorunu insanlık kadar eskidir. İnsan, doğa varlıkları karşısında var olma savaşımı verirken oluşturduğu ilk gereçle birlikte aydınlanmaya başlamıştır. Aydınlanma bu bağlamda, var olmayı başarmakla eşdeğerdedir.

Zorlu doğa koşulları karşısında ihtiyaçlarını karşılamaya çabalayan insan yaşamını sürdürebilmek için alet yapmaya, araç gereçler üretmeye başlamıştır ve bu sayede aslında özgürlüğe giden yolda ilk adımını da atmıştır.

İnsanlık serüveninin ta başında, somut yaşam olgularının içinde aydınlanmanın temel kavramlarını bulabiliyoruz; var olma savaşımı, sorun çözme, tutsaklıktan kurtulma, engel aşma, gereç üretme, bilinç oluşturma, özbilinç oluşturma, kendini geliştirme, özgürleşme.

Bir tür olmanın önemi

Zaman içinde gelişen ve yalnızca doğada hayatta kalmayı başarmış bir tür olmanın ötesine geçerek toplumsal yaşamı var eden insan, tarihsel bir varlık kazanmış ve giderek ekini de oluşturmuştur.

Bütün bu gelişme süreci ise özgürlük isteğinin somutlaşmasına ve her bireyin zihninde yer etmesine yol açmıştır.

Peki, bütün bu özgürleşme arayışının içinde aydınlanma sürecinin rolü nedir? Varoluşunun ilk aşamalarında doğada hayatta kalmaya çabalayan bir türken kendini akıl yoluyla yeniden üreten insanın asıl amacı neye evrilmiştir?

İnsanın özgürleşmesi

Tüm insanlığın özgürleşmesi mümkün müdür? Tüm insanlık özgürleşmeden bireysel olarak özgürlüğümüzü gerçekten yaşayabiliyor muyuz?

Her iyi felsefe eserinde olduğu gibi sorgulamalarımızı derinleştiren, bizlere yanıtlar sunmak yerine yepyeni sorular sorduran Aydınlanma Sorunu ve Değerler günümüzün hızla değişen dünyasında uygarlığımızın temellerinin nasıl atıldığı üzerine yeniden düşünmemiz için aracı oluyor.

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