Balzac’ın dehasının doruğundayken kaleme aldığı romanı: Goriot Baba

Balzac’ın dehasının doruğundayken kaleme aldığı Goriot Baba, kızları için her şeyi yapan bir babanın acıklı öyküsüdür. Roman, yazarın önemli dünya klasikleri arasında yer alıyor.

Fransa edebiyatının önemli yazarlarından Balzac, yazdığı romanlarla okuyucular üzerinde derin etkiler bırakarak ününü sürdürmüştür.

Yazarın en önemli kitaplarından 'Goriot Baba' yayımnadığında, Fransa’nın önde gelen yazarları tarafından büyük beğeni alır. Balzac, dönemin Fransa toplumuna satır aralarına gizlediği sözcüklerle sert eleştirilerde bulunur.

Dünyaca bilinen klasiklerinden ‘Goriot Baba’, 1819 yılında yayımlanır. Kitap daha sonra farklı dillere çevrilerek birçok okuyucuyla buluşur. Karısı öldükten sonra bütün hayatını kızları için harcayan Mösyö Goriot, ekonomik olarak en güçlü dönemini yaşamaktaydı.

Bir ekmek fabrikası sahibi Goriot ve kızları, hayli şatafatlı bir hayat sürdürmektedir. Bütün servetini biricik kızları için harcayan bu fedakâr baba kazandığı bütün parasını kaybederek bir pansiyonda kiracı olur. Goriot Baba’nın bu acıklı öyküsünü okuduğumda çok duygulanmıştım.

Madam Anastasie de Restaud, Goriot Baba’nın büyük kızıdır. Dönemim tüm soylu erkeklerinin beğenisini kazanacak kadar güzel olan Anastasie, oldukça paragöz, tabiri caizse burnundan kıl alındırmayan bir karaktere sahiptir. Anastasie, bir tefeciye borçlanmış ve borcunu ödeyemez duruma gelmiştir.

Anastasie, kendisi gibi bencil ve parayı seven kocası ile birlikte babasına, sahte duygularla bir mektup yazarak çok borcu olduğunu, zor durumda kaldığını söyler ve babasından borcunu ödenmesini ister.

Çekilmez bir kadın...

Bugüne kadar kızlarının bir dediğini iki etmeyen baba, biriktirdiği paranın bir kısmını kızına göndererek borcunu ödemesine yardımcı olur.

Goriot Baba’ın küçük kızı Delphine, ablası gibi soylu ve güzel bir hayat sürdüremediği için içten içe ablasını kıskanır ve gözü sürekli yükseklerdedir. Sık sık kocasıyla kavga eder, zamanla çekilmez bir kadın olur.

Bu kavgalar artık şiddetli tartışmalara dönerek kocasıyla boşanma noktasına kadar gelir. Delphine, kocasını babasına şikâyet eder bir şeyler yapmasını ister.

Kocasıyla boşanacağı kesinleşen madam Delphine, Fransa’nın yüksek sosyete balolarına, toplantılarına katılarak kendisine asilzade bir koca aramaya başlar.

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İstenmeyen baba

Kızlarının mutluluğu için her şeyini feda eden Goriot Baba, damatları tarafından da istenmeyen adam ilan edilir. Bütün servetini kızları ve damatları için harcayan bu zavallı adamın elinde avucunda bir şey kalmamış ve üstüne üstlük çevresine de borçlanmıştır. Oldukça zor durumda kalan Goriot, çareyi bir pansiyona yerleşmekte bulur

Madam Vauguer'in pansiyonuna yerleşen Goriot, burada kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışır. Ancak pansiyon sahibi kadın oldukça para meraklısıdır ve gözü asla doymaz.

Pansiyonunda dolup dolup boşalmasına rağmen sürekli işlerin kötü olduğundan ve yeterince para kazanamadığından yakınır.

Pansiyon sahibi kadın, Paris’te çok konuşulan Goriot Baba’nın ne kadar zengin ve varlıklı olduğunu öğrenir.

Goriot Baba’yı kadınlığıyla etkilemeye karar verir. Tek amacı bu yaşlı ve kimsesiz adamdan para kopartmaktır. Ancak tüm çabaları sonuçsuz kalan pansiyon sahibi de bu taktikten vazgeçer artık.

Elinde kalan parayla pansiyon dairesinin en ucuz katını kiralayan Goriot Baba, eski konumunu yitirmiş ve herkes tarafından aşağılanan biri haline gelmiştir.

Romanın dönüm noktası

Goriot Babayla aynı pansiyonda kalan hukuk öğrencisi Rastignac, yakın bir akrabasının adını kullanarak gösterişli balolara katılarak kendisini bu soylu sınıfa kabul ettirmeye çalışır.

Rastignac, katıldığı balolarda Goriot Baba’nın kızlarıyla tanışır ve roman farklı bir hal alır. Paranın insan üzerindeki etkisini çarpıcı bir şekilde anlatan Balzac, Goriot Baba’nın kitabın sonlarına doğru yaşadığı pişmanlığı yürek burkan sözlerle dile getirir.

"Damatlar kızlarımızı elimizden alıyor"

Şöyle yakınır Goriot Baba:

“Keşke servetimi korusaydım kızlarım para istediklerinde göndermeseydim. Şimdi burada olurlardı, beni öperlerdi, torunlarımla oyunlar oynardım. Uşaklarım olurdu, ocağım her zaman yanardı. Babalar! Meclise başvurun ve kızlarınızın evlenmesini yasaklayın. Çünkü damatlar kızlarımızı elimizden alıyor.

Ölürken yalnız ölüyoruz.”

Goriot Baba, Realist bir roman...

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