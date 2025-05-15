Bekle Bizi İstanbul şiirinin ve Birgün Tek Başına romanının yazarı Vedat Türkali, 106 yaşında

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Onlarca senaryosu bulunan Vedat Türkali, senaryolarına ve romanlarına cumhuriyetin her dönemine ettiği tanıklığın izlerini taşıdı. Usta yazar Vedat Türkali, 106 yıl önce hayata merhaba dedi.

Bir Gün Tek Başına ve Mavi Karanlık gibi romanları Türkiye edebiyatının en büyük eserleri arasında yer alan Türkali, Türkiye’nin ilk politik işçi filmi Karanlıkta Uyananlar filminin de senaryo yazarıydı.

İlk gençlik yıllarından itibaren yaşamının her döneminde politik bir kişi olan Türkali, 1942’de evlendiği eşi Merih Pirhasan’la 31 Ekim 2013’te vefat edene kadar birlikte yaşadı.

SEVİLEN ROMANLAR YAZDI

Vedat Türkali, herkesin büyük beğenisini kazanan romanlar kaleme aldı. Bir Gün Tek Başına, Güven, Kayıp Romanlar, Mavi Karanlık, Yalancı Tanıklar Kahvesi gibi pek çok roman yazdı. Öte yandan filmlere ve dizilere çekilen Fatmagül'ün Suçu Ne kitabının da yazarıdır.

BEKLE BİZİ İSTANBUL

Vedat Türkali ile özdeşleşen en güzel şiiri kuşkusuz Bekle Bizi İstanbul'dur. İstanbul sevgisini en anlatan şiirlerden olan bu satırları hatırlayalım...

Salkım salkım tan yelleri estiğinde

Mavi patiskaları yırtan gemilerinle

Uzaktan seni düşünür düşünürüm İstanbul İstanbul

Binbir direkli Haliç'inde akşamlar

Adalarında bahar Süleymaniye'nde

Adalarında bahar Süleymaniye'nde

Güneş güneş

Ey sen ne güzelsin kavgamızın şehri İstanbul İstanbul

Boşuna çekilmedi bunca acılar

Büyük ve sakin Süleymaniye'nle bekle

Parklarınla, köprülerinle, meydanlarınla

Bekle bizi İstanbul Bekle bizi İstanbul

Tophane'nin karanlık sokaklarında

Koyun koyuna yatan çocuklarınla bekle

Bekle zafer şarkılarıyla geçişimizi

Bekle zafer şarkılarıyla geçişimizi İstanbul İstanbul

Haramilerin saltanatını yıkacağız

Bekle o günler gelsin gelsin İstanbul

Sen bize layıksın biz de sana İstanbul

İstanbul İstanbul İstanbul

Boşuna çekilmedi bunca acılar

Büyük ve sakin Süleymaniye'nle bekle

Parklarınla köprülerinle meydanlarınla

Bekle bizi İstanbul Bekle bizi İstanbul

VEDAT TÜRKALİ ÖLDÜ...

1944’te doğan kızı Deniz Türkali oyuncu ve 1951’de doğan oğlu Barış Pirhasan kendi gibi senarist, yönetmen, şair ve yazar olacaktı. Vedat Türkali, 29 Ağustos 2016 tarihinde Yalova Devlet Hastanesi'nde 97 yaşında hayata veda etti.