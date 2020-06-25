Benzetmenin üstadı George Orwell ve ölümsüz eserleri

George Orwell’i, hakkında özel bilgiler ve ölümsüz eserlerinden seçkilerle anıyoruz…

İyi ki doğdun George Orwell!

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Doğduğunda kendisine verilen isim Eric Arthur Blair idi. Ancak biz onu George Orwell adıyla tanıdık. Orwell, yazmaya başladığı günden bu yana, yazdıklarıyla tüm dünyayı sarsan isimlerdendi. 2 dünya savaşını da görmüştü ve ziyadesiyle umutsuzdu. Bu umutsuzluk ya da şimdi yerine geleceği düşünmek, onun eserlerinde ön plandaydı…

SOĞUK SAVAŞ TERİMİNİ İLK KEZ O KULLANDI

Orwell, II. Dünya Savaşı başladığında, İngiltere’ye gitmek ve savaşa katılmak istemişti. Ancak hali hazırda devam eden İspanyol İç Savaşı buna engel oldu. Orwell de BBC’de çalıştı. Hindistan bölümü için yayın yapıyordu. Savaş muhabirliği de yaptı. İşte bu ortamda yazdığı “Siz ve Atom Bombası” adını verdiği makalesinde, Rusya-Amerika arasındaki ideolojik ve siyasi karışıklığı, “soğuk savaş” terimi ile tanımlamıştı.

Orwell, bu terimi kullanan ilk kişi olmuştu. Bu sadece bir örnek elbet. George Orwell, benzetmenin üstadıydı…

KİTAPLARI 65 DİLE ÇEVRİLDİ

Orwell, kariyerinde şöhreti “Hayvan Çiftliği” eseriyle elde etmişti. Ancak “1984” de, yadsınamayacak bir etki yaratacaktı. Sadece Orwell, bugünleri dünya gözüyle göremedi. 1984’ün yayımlanmasından 7 ay sonra, boğuştuğu verem hastalığı yüzünden 21 Ocak 1950’de hayata gözlerini kapadı.

Bu iki eseri de, yayımlandıktan sonra ilerleyen 40 yıllık süreçte, tam 65 dile çevrildi. Böylece George Orwell, iki kitabı birden en çok dile çevrilen yazar unvanını da şöhretine ekledi…

- En iyi insan, ölü insandır...

(Hayvan Çiftliği)

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- Gerilimli anlarda insanın bir dış düşmana karşı değil de, hep kendi bedenine karşı savaştığını fark ediyordu.

(1984)

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- Bak, Winston. Bazen iki kere iki beş eder.. Hatta bazen üç eder. Bazen aynı anda hem beş hem de üç ettiği de olur.

(1984)

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- İnsanın mendilsizliğe ve içinde yıkandığı teneke tavadan yemek yemeye ne kadar çabuk alıştığına şaşarsınız.

(Katalonya’ya Selam)

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- Dikkat ettim, insan ateş altında iken hep aynı şeyi hissediyor, o dehşet korku insanın vurulacağından değil, neresinden vurulacağını bilemeyeşinden ileri geliyor.

(Katalonya’ya Selam)





- Bize duymak istediklerimizi söyleyen kitapları severiz.

(1984)

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- Napoleon, Snowball' un kurallarıyla hiç ilgilenmemişti. Gençleri eğitmenin, yetişkinler için yapabilecek herhangi bir şeyden çok daha önemli olduğu kanısındaydı...

(Hayvan Çiftliği)

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- Savaşın asıl yaptığı, yok etmektir; ama ille de insanları yok etmesi gerekmez, insan emeğinin ürünlerini de yok eder.

(1984)

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- Gökyüzünün herkes için bir olması ne kadar tuhaftı…

(1984)

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- Korkunu asla gösterme! Öfkeni asla belli etme! Gözlerindeki ufacık bir kıpırtı seni ele verebilir.

(1984)





- İnsan üretmeden tüketen tek yaratıktır. Süt vermez, yumurta yumurtlamaz, sapanı çekecek gücü yoktur, tavşan yakalayacak kadar hızlı koşamaz... Gene de tüm hayvanların efendisidir.

(Hayvan Çiftliği)

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- İnsanlar özgürlük ile mutluluk arasında seçim yapmak zorundaydı ve büyük çoğunluk mutluluğu seçiyordu.

(1984)

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- Nasılını anlıyorum; nedenini anlamıyorum.

(1984)

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- Senin onsuz edemediğin kurdele, köleliğin simgesidir. Özgürlüğün kurdelelerden çok daha değerli olduğunu kafan almıyor mu?

(Hayvan Çiftliği)

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- İnsan sevilmekten çok anlaşılmayı istiyordu belki de.

(1984)

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Damla Karakuş

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