Bill Clinton'ın üç gününü anlatan kitap: Kayıp Başkan

Gazeteci yazar James Patterson'ın piyasaya çıkan yeni kitabı Kayıp Başkan, ABD'nin başkanlığını yapan Bill Clinton'ın bilinmeyen üç gününe mercek tutuyor.

Amerika’nın yaptıkları ve yapmadıklarıyla tartışmalı başkanlarından Bill Clinton ile kitapları onlarca dile çevrilen James Patterson’dan Kayıp Başkan, her hamlesiyle milyonlarca insanın kaderine karar vermesi gereken ve rakipleri tarafından etrafı sarılmış birinin, kişisel hayatının en zor döneminde ülkesini kurtarmaya çalıştığı üç günü anlatıyor.

Sadece başkanlık görevini yerine getirenlerin yaşayacağı tecrübelere ve bilgilere hâkim bir isim ile tecrübeli bir yazarın elinden çıkabilecek Kayıp Başkan krizin eşiğindeki dünyamızda bıçak sırtı bir serüven.

Amerika Birleşik Devletleri'nin 42'inci Başkanı olan Bill Clinton'ın bilinmeyen bütün yönleri ve başkanlığı süresince yaptıkları, yapmadıkları hespi Kayıp Başkan adlı kitapta.

Sayfa: 488

BEYAZ SARAY'DA BİR BAŞKAN

Dünyaya yön veren ABD başkanları arasında yerini alan Bill Clinton, Demokrat Parti'den aday oldu ve seçildi.

Onun döneminde Körfez Savaşı başladı ve dünya bu savaşı izledi. 2000 yılına kadar Beyaz Saray'da oturan Clinton, bir sonraki seçimi kaybetti ve koltuğunu George W. Bush'a devretti.

KAYIP BAŞKAN...

Görev süresince dünyanın gündemineoturan Bill Clinton hakkında bügüne kadar yazılan en kapsamlı kitap olan Kayıp Başkan, ezberleri bozacak.

Görevi bıraktıktan sonra ortalıklarda görenmeyen Bill Clinton'nın peşine düşen yazar, eski başkanının nerde ve ne yaptığı sorulalarının peşine düşüyor. Öte yandan sadece günümüze odaklanmayan kitap, Bill Clinto'nın başkanlığını da mercek altında tutuyor.

KİTAP HAKKINDA GÖRÜŞLER

"İktidar ve siyasetin saklı koridorlarında, karşı konulamaz, nefes kesici bir yolculuk." Michael Connelly

"İddialı ve çılgınca ilgi çekici." – New York Times Book Review

"Olay örgüsü kusursuz… Üslubu tam kıvamında." – Sunday Times

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com