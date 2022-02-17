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    Bir hayat hikayesi: Da Vinci’nin Darphanesi

    Halkla İnsan Olmak için Yazan İbrahim Bakırhan, Da Vinci’nin Darphanesi’nde sıra dışı bir kalpazanlık öyküsü anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 12:23
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    Bir hayat hikayesi: Da Vinci’nin Darphanesi

    Yıllarca yurtdışında yaşadıktan sonra yeniden Türkiye’ye dönen Bakırhan’ın, insanların yaşadığı deneyimleri hikâyeleştirmek adına çıktığı yazarlık yolculuğunda, daha önce kaleme aldığı Kimsesizler Adası okuyucu tarafından çok sevilmişti.

    Hayatın insanların önüne koyduklarını hikâyeleştirmeye Da Vinci’nin Darphanesi ile devam eden yazar, bu defa okuyucuyu sürükleyici bir maceranın ortasına sürüklüyor.

    İtalya Merkez Bankası darphane çalışanı olan Giancarlo’nun macera dolu hayat hikâyesini anlatan Bakırhan, İnkilâp Kitabevi etiketiyle yayınlanan bu kitabını okuyucuyu şaşırtan bir sonla bitiriyor.

    Bir hayat hikayesi: Da Vinci’nin Darphanesi #1

    BİR HAYAT HİKAYESİ

    Yetim ve öksüz bir şekilde hayatına devam etmeye çalışan ana karakter Giancarlo Machiavelli’nin, bir kalpazana dönüşünü kaleme alan Bakırhan, tehlikeli ama dahice planlanan bir girişimi sözcükleriyle resmediyor.

    Nabzı yüksek aksiyon sahneleri ile okuyucuya mafya, emniyet, din ve devlet büyüklerinin dahil olduğu bir kaos sunan yazar, okuyucunun bir solukta bitireceği akıcı kalemiyle enerjisi yüksek bir öykü sunuyor.

    Kitap sayfası için iletişim:

    Kitap@ensonahber.com


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