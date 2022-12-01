Biyolog ve yazar Paul Nurse, kitabıyla canlıların dünyasına ışık tutuyor

İngiliz biyolog ve yazar Paul Nurse, Yaşam Nedir? Beş Adımda Biyolojiyi Anlamak adlı kitabında, hem hayvanların hem de diğer canlıların yaşamlarını mercek altına alıyor.

Nobel Ödüllü biliminsanı Paul Nurse’ün, biyolog olmayanların da anlayacağı şekilde yaşamı tanımlamak gibi zor bir görevi üstlenerek kaleme aldığı kitabı Yaşam Nedir?: Beş Adımda Biyolojiyi Anlamak'ı okuduğunuzda hayvanlar ve diğer canlılar hakkında detaylı bilgilere sahip olacaksınız.

Paul Nurse, İngiltere’de büyük övgü toplayan ve pek çok dile çevrilen bu kısa ama tesirli kitabında biyolojinin temelindeki beş büyük fikri –hücre, gen, doğal seçilim, kimya ve enformasyon olarak yaşam tane tane açıklayıp tüm canlıların ortak keşif yolculuğunun haritasını çiziyor.

Merak uyandıran kitap

Hücre bölünmesini denetleyen bazı genlerin kaşifi Sör Paul Nurse bu hayat dolu kitapta, biyolojinin derinliklerine dalıp ‘yaşam’ın olmazsa olmaz beş özelliğini gün ışığına çıkarıyor. Yazdıkları öylesine merak uyundırıcı ki kitabı elinizden bırakamayacskınız.