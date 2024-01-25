Bizi soruların peşinde sürükleyen, sorgulayıcı bir kitap: Hiçlik Yeşim Çamlıbel ve Çiğdem Yongacı Bayraktar’ın kaleme aldığı Hiçlik kitabı yaşama dair sorduğumuz sorulara cevap veriyor. Ünlü yazar Edgar Allan Poe şöyle diyor; "En Korkunç canavarlar ruhlarımıza gizlenenlerdir."

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Sorularımıza yanıtlar aradığımız ve bu yanıtların bizi götürdüğü yollara başvurduğumuz bir çağda yaşıyoruz. Hiçlik, bu sorulardan çok onlara yüklediğimiz anlamın peşinde bir kurmaca.

Kahramanımızsa yaşama tutunabilmek için en iyi çıkış yolunu yakınlarından gördüğü paganizm ve etkisinde çok kaldığı Enneagram’da bulur. Hiçlik’te hem bu yöntemin ayrıntılarını göreceksiniz, hem de sorular ve cevaplar ekseninde kahramanın yolculuğuna tanık olacaksınız…

Sevgili okurlar, bu kitap size yeni yanıtlar ve yeni bir yaşam vermek için yazılmadı. Yaşamı değiştiren, sorular ve o sorulara yüklediğimiz duygulardır. Ve birçoğumuz o duygularla yol alırız.

Endişe ve öfke...

Kahramanımız bir katile dönüşmek zorunda değildi. Cevapsız kalan yüzlerce soru onu önce yalnızlığa, terk edilmişliğe, güvensizliğe götürdü, sonra da korku, endişe ve öfke dolu yıkıcı bir tabiata dönüştürdü.

Yaşama tutunabilmek için çıkış yolunu en yakınlarından gördüğü paganizm ve etkisinde çok kaldığı Enneagram’da buldu. Ve bunları kendisine göre doğru bulduğu yöntemlerle kullandı.

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Öteki olmak

Bir üstinsan olabilmek için eksik, yanlış ve baş edemediği duygu ve davranışlarını başkalarında gördüğünde onları öldürüp kendisinde de o duyguların öleceğini ve üstinsan olmaya yaklaşacağını düşündü. Bunu da Enneagram’ın insan tiplemelerine göre yaptı. İzlediği yol onu hiçliğe götürdü.

Çünkü o bir ötekiydi…

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