Büyük İslam alimi Mevlana'yı anlatan kaynak eser: Mevlana Gerçeği Tarihin tozlu sayfalarında yerini tüm gerçekliğiyle almış olan doğru bildiğiniz yanlışlar manzumesinden daha onlarca örneği bulabileceğiniz bu çalışma, eşsiz bir saklı tarih dokümanıdır. Tarihçi ve yazar Ümit Doğan yazdı.

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Tarihçi yazar Ümit Doğan’ın orijinal kaynaklara dayanarak hazırladığı Mevlana Gerçeği kitabı ünlü düşünürü bütün yönleriyle masaya yatırıyor. Tarihçi ve yazar Ümit Doğan'ın titizlikle araştırdığı Mevlana Gerçeği (Mevlana'nın Bilinmeyen Yönleri ve Sarsıcı Gerçekler) kitabı kaynak özellikte.

Moğolların Anadolu’da yaşattığı Türkmen kıyımları esnasında Mevlana’nın nasıl Moğollarla işbirliği yapıp bağımsızlık taraftarı Türkmenlerin karşısında yer aldığı, Mesnevi’deki müstehcen hikâyelerin gerçekliğinin sorgulandığı, Konya halkını rahatsız eden Şems ile ilişkisinin de yer aldığı Mevlana hakkında merak edilen pek çok meselenin irdelendiği kitapta Mevlana gerçeği gözler önüne seriliyor.

Doğan’ın, Moğol istilasının başlangıcı, tarihi seyri ve yıkıcı etkisinden söz ettiği ilk bölümde Babai ayaklanması, Moğolların Anadolu’ya gelmeleriyle yaşanan korkunç katliamlar ve Türk menlerin bağımsızlık mücadeleleri yer alırken ikinci bölümde Mevlana’nın Belh şehrinden Anadolu’ya gelişi, Şems’le karşılaşması, Moğollar, Ahi Evran ve Hacı Bektaş’la olan ilişkileri anlatılmıştır.

Atatürk ve Mevlevi ilişkisi

Üçüncü bölümde Mevlana ve Şems hakkında merak edilen belli başlı konular ele alan tarihçi yazar Ümit Doğan, dördüncü ve son bölümde Mevlevilerin Milli Mücadele’de ve sonrasındaki tutumlarından ve Atatürk-Mevlevi ilişkisine yer vermiştir.

Sayfa: 336

Ünlü düşünüre dair bazı sorular

Mevlana Moğol ajanı mıydı? Nasreddin Hoca’yı Mevlana mı öldürttü? Ahi Evran ve Nasreddin Hoca aynı kişi midir?

Mevlana Türk müdür? Türklere bakışı nasıldır?Mevlana ve Şems’in kadınlara bakışı nasıldı? Mesnevi’deki müstehcen hikâyeler gerçek mi? Mevlana Mesnevi’yi Kuran olarak mı görüyordu? Mevlana ve Şems arasındaki ilişki Konya halkını neden rahatsız etmişti?

"Ne olursan ol yine gel"

"Ne olursan ol, yine gel” sözleri Mevlana’ya ait değil mi? Mevlana ile Ahi Evran arasındaki düşmanlığın sebebi neydi? Mevlana 15 yaşındaki evlatlığı Kimya Hatun’u 65 yaşındaki Şems’e mi nikâhladı?

Mevlana’nın oğlu Alaeddin Çelebi babasını terk ederek Ahi Evran’ın hizmetine neden girdi? Mevlana ve Hacı Bektaş-ı Veli’nin arasındaki gerginliğin sebebi neydi?

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