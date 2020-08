Can Yücel’den sevgi ve ölüm üzerine 14 alıntı

Bir gece sevgi duvarını aşıp, insana sevmenin ve doğanın güzelliklerini şiir yoluyla anlatan adam, Can Yücel’den sevgi ve ölüm üzerine seçtiğim 14 özel alıntı...

Şanslı bir çocukluk ve eğitim sürecinin ardından hayatının aşkını buldu Can. Onunla tam 43 yıl geçirecek kadar da şanslıydı.

Kendine has bir havası vardı hep. Can Babası oldu sevenlerinin. Sesinden dinlediğimiz her şiiri, hani denir ya, içimizin dokunulmaz denilen yerlerine dokundu sanki.

Biz onu sevdik, o sevmenin ta kendisini. Sevdiği ne varsa kendisine yakıştırdı, Can yaptı onları sonra. Öyle ki, bir günebakan çiçeğinde, Datça’nın güneşinde hala onun varlığının kokusu dolanır belki de; biz anlayacak duygusallığa erişemeyiz…

Bugün Can Yücel'in doğum günü. Onu, şiirlerinden, yazılarından alıntılarla anıyoruz…

…

Baktım gökte bir kırmızı bir uçak

Bol çelik, bol yıldız, bol insan

Bir gece sevgi duvarını aştık

Düştüğüm yer öyle açık seçik ki

Başucumda bi sen varsın bi de evren

Saymıyorum ölüp ölüp dirilttiklerimi

Yalnızlığım benim çoğul türkülerim

Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi...

(Sevgi Duvarı)

*

Ölüm bir eşek şakasıdır

Gelir, geçer, göçer.

(Mekanım Datça Olsun)

*

Yepyeni bir insan

Pırıl pırıl bir can

Bitecek toprağa...

(Ölüm ve Oğlum)

Ölüm nedir diye sorsalar,

Toprakla apdest almaktır derim.

Sular kesildiği zaman,

Kâfirler tarafından.

(Güle Güle – Seslerin Sessizliği)

*

Ölüm korkusu, aslında bir kokudur.

Bahara buhurdan bir Lokman,

Toroslar'da bir Elif bir Karacaoğlan.

Ölüm korkusu bir daha yaşamayacağına dair,

İnce bir kekik kokusudur.

(Güle Güle – Seslerin Sessizliği)

*

Ne tuhaf şey yaşamak

Ne tuhaf her tarafım

Titreye titreye titreye

Ne tuhaf ölüyorum.

Tuhafiye dükkânıyım sanki,

Tuhaf bir aşk kalmış içimde;

Gözüm arkama tuhaf bakacak.

(Güle Güle – Seslerin Sessizliği)





Öyle parçalandım ki ömrümde,

Sevgiyle öfke arasında.

Sevgimi öfke vurdu;

Öfkemi sevgi kaçırdı.

İçim parçalandı arada.

(Sevgi Duvarı)

*

Sana bin kez söyledim be evladım;

Dişlerinle tırnaklarını yiyeceğine,

Gözlerinle gökyüzünü yesen ya!

(Rengahenk)

*

Ölmek ki senin;

Başlayıp da bitiremediğin,

Allah bilir kaçıncı bin şiirin...

(Canfeda)

*

Yerin seni çektiği kadar ağırsın,

Kanatların çırpındığı kadar hafif.

Kalbinin attığı kadar canlısın,

Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç.

Sevdiklerin kadar iyisin,

Nefret ettiklerin kadar kötü…

(Güle Güle – Seslerin Sessizliği)

Her şeyin kadar değil, değeri kadar seveceksin.

Çünkü beklentin ne kadar çok olursa, o kadar kırılırsın.

(Sevgi Duvarı)

*

Mesele sevmek değil azizim,

Kime sorsam herkes seviyor zaten…

Mühim olan güzel sevebilmek;

Kırmadan,

Dökmeden,

Yormadan,

Acıtmadan…

(Sevgi Duvarı)

*

Cıvıl cıvıldı gözleri,

Yeni dağılmış bir ilkokul gibi...

(Sevgi Duvarı)

*

Ama dünyada her şey olması gerektiği gibi olmuyor ki...

(Rengahenk)

Damla Karakuş

damla.karakus@ensonhaber.com

Instagram: biyografivekitap