Carlo Petrini ve Luis Sepulveda'nın Mutluluğa Dair Düşünce kitabı

Luis Sepúlveda ve Carlo Petrini’nin kitabı, Mutluluğa Dair Bir Düşünce, özellikle son yıllarda ivme kazanan Slow Food Hareketi’nin felsefesini derli toplu bir şekilde okura sunan küçük bir cevher.

Sadece yemeğe değil, yemekten yola çıkarak kültüre, siyasete, sanata, tüm hayata yayılan, temelinde hayattan keyif alma ve mutlu olma hakkı yatan bir felsefe Slow Food. Bu bağlamda Şilili yazar ve aktivist Sepúlveda ile Sloow Food’un kurucusu Petrini, Mutluluğa Dair Bir Düşünce’de çok farklı konuları ele alıyorlar.

Hem yetişkin hem çocuk kitaplarını yayımladığımız Sepúlveda, kitaptaki Beslenmeye Dair Bir Düşünce yazısında, beslenme ile kültürün ve iletişimin özel bağını gözler önüne seren çok hoş bir anekdota yer veriyor.

Akşam yemeği için sofraya oturulan ânın günün en sevdiği ânı olduğunu söyleyen Sepúlveda, yemek anlatısının çekirdek aileden de Batı tarihinden de daha eskiye dayandığını gösteriyor.

Umut verici rehber

Mutluluğa Dair Bir Düşünce, Güney Amerikalı dünyaca ünlü yazar ve aktivist Luis Sepúlveda ile tüm dünyada ağ biçiminde örgütlenen Slow Food Hareketi’nin kurucusu Carlo Petrini’yi tam da bu sorular ekseninde bir araya getiriyor.

Politika, aktivizm, şiir ve edebiyatla harmanlanmış Mutluluğa Dair Bir Düşünce kapitalizmin yanı sıra çileciliği de eleştiren; yavaşlamanın, arada bir durmanın ve ânı özümsemenin üzerinde duran; yaşamdan, özellikle de yemekten haz almanın herkesin hakkı olduğunu hatırlatan; doğanın ritmine ayak uydurma gerekliliğini savunan, umut verici bir rehber.

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