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    Cehennem Çiçekleri yazarı Ilaria Tuti’den yeni bir polisiye: Uyuyan Peri

    Cehennem Çiçekleri yazarı Ilaria Tuti’den yeni bir polisiye: Uyuyan Peri

    Gizemlerle dolu bir vadi, kanlı bir tablo ve tüyler ürpertici bir soruşturma: Uyuyan Peri.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2021 - 13:54
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 14:14
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    Cehennem Çiçekleri’nin devam kitabı Uyuyan Peri’yle okurla yeniden buluşan kriminal profil uzmanı Başkomiser Teresa Battaglia, tüyler ürpertici bir soruşturmanın peşinde trajik bir geçmişe ışık tutuyor.

    Diyabet hastası ve Alzheimer’ın ilk evresinde olan Başkomiser Teresa, yıllardır süren bir cinayet yeniden gündeme gelince soruşturmayı aydınlatmak için görevine döner.

    "UYUYAN PERİ"

    İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına ait “Uyuyan Peri” tablosuna yapılan DNA analizi sonucu, tabloda kullanılan kırmızı rengin insan kalbinden doku içerdiği ortaya çıkmıştır.

    Ressamı hâlâ hayattadır ancak inzivaya çekilmiş, etrafındakilerle iletişimi kesmiştir.Teresa kanıtları takip ederken kendini İtalya'nın el değmemiş bölgelerinden birinde, Slovenya sınırında bulunan Resia Vadisi’nde bulur.

    Cehennem Çiçekleri yazarı Ilaria Tuti’den yeni bir polisiye: Uyuyan Peri #1

    ELİNİZDEN BIRAKAMAYACAKSINIZ

    Bölgenin trajik tarihini aydınlatırken okuru unutmayacağı bir maceraya sürükler. Ilaria Tuti, bir yandan insan olmayı, aidiyeti, kişisel ve kolektif belleği masaya yatırırken diğer yandan akıcı ve merak uyandıran kurgusuyla okurun elinden bırakamayacağı bir roman ortaya koyuyor.

    ÖDÜLE ADAY KİTAP

    Uyuyan Peri, 2021 yılı Sue Grafton Memorial Ödülü adayları arasında bulunuyor.

    Uyuyan Peri; Fransa, Almanya, İngiltere, Amerika başta olmak üzere 14 ülkeye satıldı.Ilaria Tuti, bir yandan Teresa üzerinden kişisel hafızaya dair sorular sorarken diğer yandan vadinin geçmişiyle kolektif hafızaya ve bunun insan hayatındaki önemine değinerek çok katmanlı bir çalışma ortaya koyuyor.

    Cehennem Çiçekleri yazarı Ilaria Tuti’den yeni bir polisiye: Uyuyan Peri #2

    Ilaria Tuti

    ZEKİ BİR POLİSİYE ...

    Zekice işlenmiş polisiye kurgusunun yanında okura aidiyet, kimlik, insan olmak gibi kavramları da sorgulattığından türdeşlerinden farklı bir yerde duruyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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