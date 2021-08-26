Çocuk kitaplarıyla bildiğimiz Muzaffer İzgü'nün dördüncü ölüm yıl dönümü

Yazar Muzaffer İzgü, dört yıl önce aramızdan ayrıldı. Yazarı Kitap Ayracı olarak sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Çocuk edebiyatının en çok okunan ve bilinen yazarıydı Muzaffer İzgü. Babacandı, sevecendi, samimiydi...

Muzaffer İzgü 36 Ağustos 2017'de aramızdan ayrıldı. Kendisini sevgiyle anıyoruz...

Mizahi ögeleri bolca kullandığı kitapları hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından çok sevildi. Çocuklara karşı beslediği tarifsiz sevgi iyi kitapları yazmak için ilham kaynağı oldu.

YOKSLULLUK İÇİNDE GEÇEN ÇOCUKLUK

Adana’da 1933 yılında dünyaya gelen usta kalemin çocukluğu yoksulluk içinde geçti. Garsonluk, bulaşıkçılık, pamuk işçiliği ve daha pek çok ağır işlerde çalışarak hem ailesine yardımcı oldu, hem de kimseye yük olmadan geçimini sağladı.

Çalışkandı, özveriliydi en önemlisi okumaya gönülden bağlıydı. Diyarbakır öğretmen okulunu bitiren İzgü, Anadolu’nun farklı kasabalarında, illerinde öğretmenlik yaptı, hayatını çocukların eğitimine adadı.

Muzaffer İzgü 11 yıllık ilkokul öğretmenliğinde sonra 1979’da emekliye ayrıldı. İzgü’nün yazmak için artık vakti çoktu.

Öyle de yaptı.

EN İYİ ESERLERİ VERMEYE BAŞLADI

İzmir’e yerleşen usta yazar kendini tamamen kitaplara verdi, en iyi eserlerini vermeye başladı. Aydın’da yayın yapan Hüraydın Gazetesi’nde 1959 yılında ilk yazıları yayımlanan İzgü’nün, mizahi bir dille kaleme aldığı yazıları da o dönemin meşhur dergisi olan Akbaba’da hayat buldu.

Ortaya koyduğu pek çok eserle ulusal ve uluslararası ödüle değer görülen Muzaffer İzgü’nün ilk kitabı Gecekondu 1970’te okurlarla buluştu.

Otobiyografi eserler de yazan İzgü, bunu Zıkkımın Kökü ve Ekmek Parası adlı kitaplarında dile getirdi. Kendi yaşamının çıplaklığını gözler önüne seren yazarın Zıkkımın Kökü kitabı daha sonra filme uyarlanarak izleyicilerle buluştu.

DÜŞÜNDÜREN BİR YAZAR...

Muzaffer İzgü, eserlerinde güldürmek ve eğlendirmekten çok, düşündürmeyi de amaçlayan usta bir kalemdir. Hayatın bütün zorluklarını iliklerine kadar hisseden yazarın kaleminden damlayan toplumsal gerçekçi satırlar onu ileriye taşımıştır.

Sosyal düzen ve sınıflar arasındaki çıplaklığı hakiki cümlelerle eserlerine konu eden Muzaffer İzgü, keskin bakış açısı ve yerinde saptamalarıyla adeta sosyolog gibi davranmıştır.

Usta yazar yarım asırdan fazla olan ömrüne 42 roman sığdırırken 73 kitabını da çocuklar için yazdı.

MUZAFFER İZGÜ ÖLDÜ...

İzmir’de bir süre kanser tedavisi gören, hastalığın pençesinden ne yazık ki kurtulamadı. 26 Ağustos 2017’de aramızdan ayrılan Muzaffer İzgü, Türk edebiyatı için büyük kayıp oldu.

Ergül Tosun

Kitaps ayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com