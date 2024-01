Yetişkinler için harika bir çizgi roman: Air Çizgi roman endüstrisinin Oscar’ı olarak adlandırılan Eisner Ödülü”ne aday bilim kurgu serisi Air – Cilt 1 çocuk okurlar için yeni maceralar aktarıyor.

ensonhaber.com

Serinin çizeri M. Kutlukhan Perker; The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, The New Yorker gibi yayınlarda uzun yıllar illüstrasyonlarıyla yer aldı. Perker, 4 kitaplık serinin DC Comics’den Dark Horse ‘a geçişiyle Air’in çizgi roman semalarındaki yolculuğunun da yüksek irtifada devam ettiğini belirtiyor.

Hikayenin ödüllü yazarı G. Willow Wilson, New York Times’ın en çok satan çizgi roman serisi Ms Marvel’in ortak yaratıcısı ve The X-Men, Superman ve Wonder Woman'ın da aralarında bulunduğu süper kahraman çizgi roman serisinin de yazarıdır.

Yazarın Eisner ödülünü almaya hak kazandığı 3 kitaplık Görünmez Krallık serisi de daha önce KaraKarga Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştu.

Gizemli bir gezgine aşık, yükseklik korkusu olan uçuş görevlisi Blythe’a hayatının en tuhaf yolculuğunda eşlik edeceğiz. Uçuşu ve gerçekliği kontrol edebilen tek kişinin kendisi olduğunu öğrendiğinde zirveye mi ulaşacak yoksa serbest düşüşe mi geçecek?

Tuhaf bir yolculuk

Yükseklik korkusu olan hostes Blythe, terörist olup olmadığından bile emin olamadığı gizemli bir yolcuya aşık olmak ve hayatının en tuhaf yolculuğuna çıkmak üzere.

Bu adamın peşine düşen Blythe, teknolojik komplolar, karanlık siyaset ve gizli örgütlerle örülmüş bir ağa zorunlu iniş yapıyor.

Yegane insan olmak

Uçuşu ve gerçekliği kontrol edebilen yegâne insan olduğunu öğrendikten sonra da büyülü denebilecek kadar gelişmiş bir teknoloji sayesinde, bazı cevaplara ulaşmak için uzay-zaman kurallarını ihlal ediyor.

Eisner ödüllerine aday gösterilmiş bu dört ciltlik nefes kesen serinin yeni edisyonunun ilk kitabı, karşınızda.

Kitap sayfası için iletişim

ergul.tosun@ensonhaber.com