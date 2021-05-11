Euro
10.1232
0.84%
Dolar
8.2999
0.33%
Altın
489.77
0.26%
Borsa
1.453
-0.52%
Bitcoin
465.682
-3.85%
EXEN Coin
34.38
-2.99%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Çocukluğumuzun kahramanı Red Kit geri dönüyor

    Federation Entertainment, çok satan efsane Red Kit çizgi roman serisinden uyarlanacak olan ve popüler Fransız aktör Michael Youn’un da ortak yapımcı olarak dahil olacağı yeni bir seri geliştiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2021 - 11:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çocukluğumuzun kahramanı Red Kit geri dönüyor

    Belçikalı karikatürist Morris tarafından 1946’da yaratılan Red Kit koleksiyonu, dünya çapında 300 milyon adet satan 46 grafik romandan oluşuyor. , Morris, Red Kit’te Fransız yazar René Goscinny (“Asterix & Obelix”) ile yirmi yıl boyunca işbirliği yaptı.

    Federation ve Un pour Tous Productions tarafından ortaklaşa geliştirilen isimsiz dizide, Daltonlar, Calamity Jane, Pat Poker ve Rantanplan dahil olmak üzere Red Kit (Lucky Luke)’in tüm renkli karakterleri yer alacak. Youn, dizinin ortak yaratıcısı, sanatsal yapımcısı ve yönetmeni olarak da görev alacak.

    "ÇOK HEYECANLIYIM"

    Fransa’nın en popüler aktörlerinden ve komedi yönetmenlerinden Youn, "Çizgi romanların büyük bir hayranı olarak bu maceranın bir parçası olduğum için çok heyecanlıyım ve izleyicilerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

    Çocukluğumuzun kahramanı Red Kit geri dönüyor #1

    ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK

    Şirketin kurucusu Pascal Breton, "Üretmek, çocukluk hayallerini gerçekleştirmektir. Bugün sahip olduğumuz hayali bir dünyada, yetenekli Michael Youn’la Red Kit ve Daltonların efsanevi evrenini tercüme etme fırsatımız harika bir şey ve dünyayla paylaşmak için sabırsızlanıyoruz" dedi. Breton’un kariyerinde "Babar" ve "Tenten" gibi yapımlar yer alıyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir