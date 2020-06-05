Çok satan kitaplar - 05 Haziran 2020

Kitap Ayracı, haftanın çok satan kitaplarını listeledi.

Bu hafta, çok satanlarda ilk sırayda yeni bir isim yerleşiyor: "Ben Kazanmadan Bitmez". Bircan Yıldırım, listede ayrıca sekizinci sırada "Hayat Cesurlara Torpil Geçer" kitabı ile de bulunuyor. Onu takip eden isimler ise, "Şeker Portakalı" ve "Bir Ömür Nasıl Yaşanır?"

BEN KAZANMADAN BİTMEZ

Sen kazanmadan bitmeyecek bu hikâye...

Çünkü kaybetmek için doğmadın. Bunun ne doğaya, ne evrene, ne de ilahi sisteme bir faydası var. Kazanmayı hak etmek üzere yaratıldın. Bu yüzden hep kazanmaya zorlamaya devam edecek seni sistem. İş ki, nasıl kazanmak gerektiğini bil. Hayat bir ödül değil, bir hak ediştir. Hayatı hak edenindir mutluluk ve düzen.

Ben Kazanmadan Bitmez

Bircan Yıldırım

Destek Yay.

S.: 240

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ŞEKER PORTAKALI Brezilyalı yazar Jose Mauro de Vasconcelos’un 1968’de yayımlanan Şeker Portakalı adlı eseri, yalın anlatımı ve çarpıcı hikâyesiyle dünya edebiyatının unutulmaz başyapıtları arasında yer alıyor. Yazarının hayatından izler taşıyan eser, bir çocuğun iç dünyasından yola çıkarak tüm insanlığa acıyla yoğrularak olgunlaşmanın ağırlığını duyumsatıyor. Şeker Portakalı Jose Mauro de Vasconcelos Çev.: Emrah İmre Can Yay. S.: 182 Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365 BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR? Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler… Bir Ömür Nasıl Yaşanır? İlber Ortaylı Kronik Kitap S.: 288 Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

HAYVAN ÇİFTLİĞİ

Orwell’in çağdaş klasikler arasında değerlendirilen Hayvan Çiftliği romanı, dünya edebiyatının en dikkat çekici hiciv romanları arasında bulunuyor. Romanının alt metninde birden fazla yönetimin olumsuz yönüne yer veren

yazar, ana temasını sosyalizm eleştirisi üzerine kuruyor. Orwell, ideoloji bakımından kendisi de sosyalizme eğilimli olmasının yanı sıra romanında totaliter yönetime meydan okuyor.

Hayvan Çiftliği

George Orwell Çev.: Celal Üster Can Yay. S.: 152 Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

KALBİMİN CAN MAYASI

Üç kız kardeş Türkân, Dönüş ve Derya’nın hikâyesi, Ayvalık’ta kaldığı yerden, bağımsız kurgusu ve tanıdık karakterleriyle devam ediyor.

Kalbimin Can Mayası

İclal Aydın

Artemis Yay.

S.: 440

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KÖRLÜK

Körlük, ürkütücü bir roman, beklenmedik bir felaketi yaşayan bir toplumun nasıl çöktüğünün, nasıl bencilleştiğinin ve değer yargılarını yitirdiğinin hikâyesi. Konusunun ürkütücülüğüne rağmen olağanüstü bir şiirsellikle anlatılmış bu unutulmaz roman, usta yazarın belki de en etkileyici yapıtı.

Körlük

Jose Saramago

Çev.: Işık Ergüden

Kırmızı Kedi Yay.

S.: 336

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