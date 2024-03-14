Concourt Ödüllü Fransız yazar Tahar Ben Jelloun Türkiye'ye geliyor Uluslararası Frankofoni Günü kutlamaları ve Türkiye’nin Goncourt Seçimi lansmanı nedeniyle 1987 yılında Goncourt Ödülü'nü kazanan Fas asıllı Fransız yazar Tahar Ben Jelloun, Türkiye'ye geliyor.

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Fas asıllı Fransız yazar Tahar Ben Jelloun, Institut français tarafından 20 ve 21 Mart tarihlerinde Ankara ve İstanbul’da düzenlenecek bir seri etkinlikte Türk okurları ile buluşacak.

Tahar Ben Jelloun, 20 Mart günü saat 15.00'te Ankara Üniversitesi'nde, üniversitenin Fransız Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurmelek Demir'in moderatörlüğünde bir söyleşide konuşacak. Tartışmada bu üretken yazarın eserleri ve Fransızca konuşulan dünya ile olan özel ilişkisi ele alınacak.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont tarafından açılışı yapılacak söyleşi, Türkçe simültane tercüme ile Fransızca gerçekleşecek. Söyleşiyi bir kitap imza seansı izleyecek.

Tahar Ben Jelloun, Galatasaray Üniversitesi’nde 21 Mart saat 15.00’de Fransızca olarak ikinci konferansını verecek ve aynı gün akşam 18.30’da Institut français İstanbul’da şiir konulu bir müzikal söyleşiye katılacak.

Tahar Ben Jelloun

Tahar Ben Jelloun 1944’te Fas’ta doğdu. Rabat’ta felsefe okudu. Tetuan’da öğretmenlik yaptı, ardından Kazablanka’da Souffles Magazine ile çalışmalara katıldı. 1971’de psikoloji ve sosyoloji alanında çalışmalar yapmak üzere Paris’e taşındı.

Le Monde gazetesi de dahil olmak üzere çeşitli dergilerle çalışmalarını sürdürdü. Çok sayıda romanı ve köklerinden kopma, çift kültürlülük, azınlıklara yönelik baskı gibi konuları işeyen şiir derlemeleri (Cicatrices du soleil, Les amandiers sont morts de blessures yayınlandı.

Ödüllü yazar

1987’de La Nuit Sacrée (Kutsal Gece) adlı romanı ile Goncourt Ödülü’nü, tüm çalışmaları nedeniyle 1994’te Noureddine Aba Vakfı Edebiyat Büyük Ödülü’nü ve L’homme Rompu‘yla 1994’te Akdeniz Ödülü’nü kazandı. Tahar Ben Jelloun Paris’te yaşamaktadır.

Yazarın Türkçeye çevirilen eserleri: Tanca’da Sessiz Bir Gün, Bay Ahlak’ın Çöküşü, Kör Melek, Kızıma Irkçılığı Anlatıyorum, Hata Gecesi, Kutsal Gece, Kum Çocuk, Yoksul­lar Hanı, Duygular Labirenti, Jean Jenet: Yüce Yalancı, Işığın O Kör Edici Yokluğu, Beckett ve Genet Tanca’da Bir Çay, Devenin Söylediği, Ülkemde, Annem Hakkında.