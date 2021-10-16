Debi Gliori çocuklar için yazdı, resimledi: Kitap Kurdu

İskoçyalı yazar ve çocuk kitapları çizeri Debi Gliori’nin imzasını taşıyor. 3 yaş ve üzeri için hayvan sevgisini kitap okuma zevkiyle buluşturan bu sürprizli öyküyle çocukları okumayı sevecek.

Pek çok çocuk gibi Can da evde hayvan beslemek niyetinde… Küçük ya da büyük fark etmiyor, ama mümkünse çok sıkıcı olmasın, hatta biraz da ‘havalı’ olsun istiyor! İyi güzel de, tercihlerini anne ve babasına kabul ettirmek öyle zor ki! Her şeye itiraz ediyorlar.

Neyse ki sonunda ortak bir çözüm bulunuyor. Gelgelelim kavanoza alınan o tatlı minik kurtçuğun içinden ateşler püsküren bir ejderha çıkmasın mı? Arden Yayınları’nın yeni kitabı “Kitap Kurdu” Debi Gliori’nin imzasını taşıyor. 3 yaş ve üzeri için hayvan sevgisini kitap okuma zevkiyle buluşturan sürprizli bir öykü “Kitap Kurdu”…

Çocuklar evcil hayvanlara bayılır, yeterince evcil olmasalar da! Aslında hepsi de doğuştan hayvansever değil mi? Kedi, penguen, köpek balığı ya da ejderha, hiç fark etmez. Hele bir de en büyük zevkini, akşamları uykudan önce hikâye okuma alışkanlığını paylaşabiliyorsa onunla, değmeyin keyfine…





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DOST OLMAK

Can işte bu yüzden çok mutlu... Uzun uzun düşündükten sonra minik bir kurtçuk sahiplenmeye karar verdi. Kitap okumayı, hikâye dinlemeyi çok seven bir kurtçuk, bir kitap kurdu çıktı karşısına! Öyle iyi dost oldular ki...

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com